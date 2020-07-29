Ученые "разбудили" на дне океана микробов, которым 100 миллионов лет

Чтобы "добыть" организмы, ученым пришлось пробурить стометровые скважины.

Международная команда ученых, состоящая из японских и американских специалистов, "разбудила" микробов, которые около 100 миллионов лет пролежали в донных отложениях южной части Тихого океана.

Об этом сообщает Science Alert.

Микроорганизмы были обнаружены на глубине почти шести тысяч метров ниже уровня моря. Все это время они выживали с помощью небольшого количества кислорода. Когда же исследователи поместили их в питательную среду, то они начали размножаться.

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Чтобы "добыть" организмы, ученым пришлось пробурить стометровые скважины. В итоге микробы были найдены на глубине 5,7 тысячи метров ниже уровня моря.

Изначально в отложениях находилось только по тысяче живых клеток на кубический сантиметр, когда же были добавлены питательные вещества, то микроорганизмы размножились до миллиона клеток на кубический сантиметр.

"Это открытие демонстрирует выносливость микроорганизмов: если они смогли так долго существовать в столь тяжелых условиях на Земле, то вполне могут приспособиться и к среде других планет и небесных тел Солнечной системы", - отметили специалисты.

Как сообщал УНИАН, на небольшом участке дна Тихого океана у западного побережья США располагается несколько тысяч углублений различного размера, происхождение которых до конца не известно.

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