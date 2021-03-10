Эксперты изучили метеорит Эрг-Шеш 002, найденный в отдаленном районе пустыни Сахара в мае 2020 года, и пришли к выводу, что это осколок протопланеты, существовавшей еще до появления Земли.
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Исследование проводила команда французских и японских ученых во главе с геохимиком Жаном-Али Барратом из Университета Западной Бретани.
По мнению ученых метеорит является «самой древней магматической породой», когда-либо попадавшей на Землю, и помогает по-новому взглянуть на формирование планет в ранней Солнечной системе.
Найденный в Сахаре метеорит: что еще известно
- Метеорит называют удивительной «капсулой времени», которая отличается от других групп астероидов и не похожа ни на другой.
- Возраст осколка составляет 4,56 миллиарда лет, а вес – 32 килограмма.
- Эрг-Шеш старше метеорита NWA 11119, обнаруженного ранее, на 1,24 миллиона лет, а Земли - на несколько миллионов.
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