На днях в небе США и Канады был замечен огненный шар, который двигался со скоростью примерно 42 тысячи мили в час.
Об этом сообщает CNN.
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По данным NASA, метеор видели 100 человек.
"Не было никакого звука. Я был очень взволнован, увидев это. Никогда не забуду это явление", – поделился житель штата Вермонт Аль Грегорович.
Ученые говорят, что объект, предположительно, был фрагментом астероида.
"Космический камень сильно раздробился, создав волну давления, которая и создавала звуки и сотрясала здания вдоль траектории", – говорят в агентстве. Эта волна может вызвать небольшие толчки почвы.
Ученым удалось измерить огненный шар весом более 10 фунтов и диаметром около 6 дюймов. Агентство назвало метеор "милым фейерверком, любезно предоставленным матушкой-природой".
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