По данным NASA, метеор видели 100 человек.

На днях в небе США и Канады был замечен огненный шар, который двигался со скоростью примерно 42 тысячи мили в час.

Об этом сообщает CNN.

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По данным NASA, метеор видели 100 человек.

"Не было никакого звука. Я был очень взволнован, увидев это. Никогда не забуду это явление", – поделился житель штата Вермонт Аль Грегорович.

Ученые говорят, что объект, предположительно, был фрагментом астероида.

"Космический камень сильно раздробился, создав волну давления, которая и создавала звуки и сотрясала здания вдоль траектории", – говорят в агентстве. Эта волна может вызвать небольшие толчки почвы.

Ученым удалось измерить огненный шар весом более 10 фунтов и диаметром около 6 дюймов. Агентство назвало метеор "милым фейерверком, любезно предоставленным матушкой-природой".

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Автор: УНИАН