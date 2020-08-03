Власти Египта пригласили Илона Маска исследовать пирамиды Хеопса

Министр туризма Египта сообщила, что ждет Маска для изучения пирамид, подчеркнув, что инопланетяне не имеют отношения к их постройке.

В конце июля американский изобретатель и предприниматель, генеральный директор SpaceX Илон Маск написал в Twitter, что пирамиды были построены инопланетянами.

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Его публикация не осталась незамеченной властями Египта и министр туризма Рания аль-Машат ответила Маску, написав в Twitter, что она с восхищением следит за его работой, но все же приглашает посетить страну для изучения записей о постройке пирамид, передает 112.ua.

"Я приглашаю вас и SpaceX, чтобы вы могли изучить записи о том, как были построены пирамиды, а также изучить могилы самих строителей. Мистер Маск, мы ждем вас", - написала Рания аль-Машат, подчеркнув, что инопланетяне не имеют отношения к постройке египетских пирамид.

Пирамиды находится на расстоянии около 8 км по направлению в центр Ливийской пустыни от старого города Гиза на реке Нил, примерно в 25 км к юго-западу от центра Каира. Принято считать, что постройки были созданы в царстве Древнего Египта во время правления IV—VI династий (XXVI—XXIII века до н. э.).

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