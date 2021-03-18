NASA пока не публиковало данных о предполагаемых размерах и скорости вихря.

Марсоход Perseverance, который приземлился на поверхность планеты в феврале, заснял редкий песчаный вихрь – так называемого «пылевого дьявола».

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Как сообщает Space.com, видео было снято в кратере Эзеро. NASA пока не публиковало данных о предполагаемых размерах и скорости вихря.

На видео можно видеть, что «пылевой дьявол» движется справа налево.

Марсоход Perseverance: что известно

19 февраля NASA высадило марсоход Perseverance на поверхность Марса.

После успешного приземления марсоход приступил к выполнению научной программы по исследованию ландшафта Марса, оценке его природных ресурсов и рисков для следующих миссий. Эта программа продлится 2 года, хотя ученые надеются продлить ее срок.

Аппарат Perseverance оснащен научными инструментами, камерами для съемки и микрофонами для записи звука, вертолетным дроном и автономной навигационной системой, что позволяет передвигаться по сложному рельефу местности.

В NASA заявляют, что миссия Perseverance является решающим и поворотным моментом в исследовании Красной планеты. Марсоход доставит на Землю наиболее значимые образцы Марса для организации будущих миссий.

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Автор: Дмитрий Захаров