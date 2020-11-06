Археолог Максим Левада: Только через один аукцион находок "черных археологов" за год продается на четыре Национальных музея истории Украины

Почему уникальные клады, найденные на территории Украины, распродаются за рубеж и как «черные археологи» поощряются властьимущими, которые мнят себя «меценатами», в интервью УНИАН рассказал археолог, куратор выставки «Золото Подiлля: iсторiя народiв», которая проходит сейчас в Национальном историческом музее, Максим Левада.

Насколько серьезна в Украине проблема черных археологов?

Давайте я начну с того, что в начале 80-х годов в украинской археологии была произведена сенсация. В Национальном музее истории Украины сейчас проходит выставка «Золото Подiлля: iсторiя народiв». Там есть стенд с золотыми украшениями, найденными в 80-х годах под селом Гордеевка (Винницкая область). Ничего подобного у нас не раскапывали, аналогов не было. Речь идет об археологической культуре, которая существовала ХV-Х ст. до н. э. Сначала думали, что это пришельцы с Балкан, потом круг аналогий очень сильно расширился (там были найдены вместе предметы многих культур). А со временем, стало понятно, что это за «смесь».

По тем местам веками проходил «янтарный путь». Окаменевшую смолу собирали на берегах Балтики, а, скажем, в Риме она стоила дороже золота. Так вот, в эпоху поздней бронзы у нас жили какие-то люди, взимающие плату за проход, условно говоря, таможенники. Они брали у купцов пошлину товаром – его и нашли при раскопках.

Теперь о «черных археологах». Повторюсь, таких золотых украшений не находили нигде. И вот, десять лет назад в Виннице полиция и СБУ задержали одного господина с точно такими же сокровищами (он утверждал, что золото получил «в наследство от бабушки»). Это значит, что или Гордеевка недокопана, или есть подобные могильники, о которых мы ничего не знаем.

Историки, были очень рады. Но оказалось, что тот господин хорошо знаком или с областным прокурором, или с его замом. На следующий день после ареста начался страшный скандал. Заведующий отделом охраны памятников получил официальный выговор. Якобы, он не имел права делать экспертизу, пока нет решения суда. И, знаете, где те золотые украшения? Никто не знает.

Феномен Гордеевки так и остается до конца не выясненным. Кто были те люди? Откуда они пришли? Как сосуществовали с известными народами? Нам нужна дополнительная информация, а ее могут дать только раскопки. Археология ищет информацию, а не украшения или черепки. Письменные источники, даже для тех периодов, когда уже была письменность – фрагментированные, они были написаны для современников, а не для нас. И, кроме этого, были времена, когда вообще письменности не было.

Насколько типична история, о которой вы рассказали? Как часто у «черных археологов» всплывают такие уникальные сокровища?

На той же выставке, с которой я начал наш разговор, экспонируется еще одна уникальная находка, связанная с киевской культурой. Это сокровище немного «детское». В частных коллекциях есть похожие находки, но там лунницы размером с ладонь, а здесь - много меньше. Сделаны они из серебра невысоко качества, на них медь проступает. Выглядит это, как детская имитация роскошной одежды.

Эти лунницы и небольшие серебряные подвески были найдены очень далеко от ареала киевской культуры. Аналогий не было, буквально, до прошлой недели. На украинском онлайн-аукционе «Violity» появился абсолютно такой же клад из Броварского района Киевской области. Единственное отличие - лунниц не четыре, а шесть. В обсуждениях говорят, что продадут его по цене металла. К сожалению, потом этот клад тоже исчезнет.

Сколько таких уникальных предметов продается в Украине?

Несколько лет назад на «Violity» была открыта статика лотов. Я подсчитал, что за год там продается четыре Национальных музея истории Украины. Это при том, что я подсчитывал число лотов, а не предметов (могут продавать «оптом» и 50 фибул). Аукцион существует 20 лет…

«Черные археологи» не понимают, что клады - не грибы, они не растут после дождя. По наблюдениям моих коллег, некоторые категории находок уже исчезли. Их не будет никогда. Это началось в Крыму, когда начали исчезать орлиноголовые пряжки. «Чернушники» говорили: «Даже под заказ не найдем». Это значит, что могильники VI-VII столетия были уничтожены практически все.

Мы с коллегами видели, как на этом аукционе появлялись уникальные предметы, то, что у нас никогда не находили археологи. Они всплывали «волнами», украшений продавалось много, потом они исчезали. Это значит, что целый регион уничтожили, историки ничего не узнают о его прошлом.

Если историю Украины представить, как книгу, то из нее вырываются и сжигаются целые главы. Мы их никогда не прочитаем.

Такого объема «черной археологии» нет ни в одной стране мира. Мы свидетели последнего поколения украинских археологов. Мы будем уникальной страной, где не будет, что исследовать.

Насколько масштабны раскопки «черных археологов»?

В прошлом или позапрошлом году на Винничине, в скифском кургане вырыли здоровенный колодец. Такого объема работы без техники не сделаешь, там были бульдозеры, экскаваторы…

Посмотрите, на сотни предметов трипольской культуры, которые собрал Виктор Ющенко. Они найдены не с помощью металлодетектора, надо было методично раскопать, расчистить площадку, найти каждый черепок, чтобы собрать потом целый сосуд. «Черные археологи» копают методично, на их «раскопках» площадки ориентированы по сторонам света, все по методикам. Возможно, кто-то ездил в археологические экспедиции, как студент или рабочий. Но и разбивается очень много. Я не так давно видел фотографии найденного «чернушниками» римского стеклянного кубка. Поверьте, это уровень Лувра. Его разбили лопатой, не все осколки собрали, склеили очень топорно.

У нас за 150 лет раскопок было три больших славянских клада. Появились целые теории, почему статусных кладов было так немного. А на «Violity» я их насчитал полсотни и бросил отслеживать. Что я, как ученый, должен делать с этой информацией? Я вижу тысячи уникальных находок, связанных с легионерской культурой. У нас найдено 5-6 легионерских орлов. Но что я могу написать об этом, как историк? Это может попасть в учебники? Нет! Нет официальных доказательств, что это найдено в Украине.

Что еще утрачено, вывезено из страны?

Продается все. Пойдите в музей Второй мировой войны, найдите там немецкую технику. Нет ее. Она есть в Польше, Франции, и там она, возможно, из Украины.

В начале 2000-х в Крыму подняли, кажется, восемь самоходных пушек FlaK Второй мировой. Они были из очень редкой серии, которая создавалась в самом конце войны для африканского фронта. Когда самоходки подняли, они были в смазке, как новые. Все уехали в Европу.

У нас с находками времен Второй мировой было как-то… удивительно. Поисковики приносили находки в Дом Офицеров, там им давали справку: «Не имеет музейной ценности». И делай с найденным, что хочешь. Очень хорошо сформулировал мой коллега: «Если бы скифскую пектораль нашел не Борис Мозолевский, а дядя с детектором, то, в лучшем случае, мы бы ездили посмотреть на нее в Лувр».

И тенденция очень плохая. В 2012 году я оценивал количество детекторов в 150-180 тысяч. Даже, в самом глухом селе их три штуки. Но, самое страшное -сменилось поколение металлодетекторов, они стали чувствительней. Детектористы пошли в леса, в места, где археологи не ходят, выкапывают там уникальные вещи. «Чернушники» работают в наглую, в этом году копали прямо рядом с нашими археологами. И что ты им сделаешь? Их много, они вооружены.

Полицию не пробовали вызвать?

В поле под селом? Попробуйте. Не так давно, мы с пятью телеканалами снимали сюжет о «черных археологах» в Киевской области. Мы ждали шесть часов, пока к нам кто-то приедет! Набрали «102», через час перенабрали, в ответ: «Вашего вызова нет в базе». Пока телевизионщики не вышли на главу областной Нацполиции, никто не приехал. Но, в итоге, так никого и не наказали.

Расскажу еще одну историю о полиции. Несколько лет назад дайвер случайно нашел под Луцком очень хорошо сохранившийся меч. Он его продал на все том же онлайн-аукционе «Violity». Честно написал, где он его обнаружил. А произошло это на территории памятника истории национального значения, поэтому, по закону, находка не может быть в частных руках. Но через время я вижу ее на выставке коллекции оружия Евгения Гредунова, депутата Броварского горсовета. Коллеги написали министру Нищуку, тот министру Авакову...

…И глава МВД взял дело под личный контроль?

Расследование сбросили в броварской райотдел. Оттуда к нам пришел ответ типа: «Мы опросили коллекционера. Тот сказал, что у него много древнерусских мечей, он не понимает, о каком именно оружии идет речь». Дело даже не открывали.

Для примера, не так давно в Польше арестовали семью украинцев, которые торговали археологией. Посадили, не за то, что они ввезли ее контрабандой, а за сам факт продаж. Вот и все. Нужна команда: «Фас».

Почему ее нет? Можно ли решить проблему «черных археологов»?

В Румынии проблему решили за две недели. По всей стране прошли задержания копачей, дилеров, антикваров, посредников. Всем надо было немедленно зарегистрировать коллекции. Для каждой новой находки требуется история легального происхождения, если ее нет - конфискация. Почему в мире нет больших частных коллекции? Надо платить налог.

Так что эту проблему можно решить очень быстро. Но я уже двадцать лет слышу: «Не время». То у нас выборы, то война, то еще что-то. Есть элементарное решение: работаешь с детектором - получи разрешение. Говорят: «В «Культуре» нет денег». Пусть заплатят налоги, на все бюджет появится.

Кому-то это выгодно. У нас много состоятельных и влиятельных людей вкладывают деньги в находки «черных археологов». Стоит относительно недорого, цена со временем не снижается, а наоборот.

Вы общаетесь с коллекционерами? Можете рассказать о них?

Это люди разные, разного возраста, образования, интеллекта. Я когда-то был наивный и думал, что они, со временем, станут новыми Ханенко и Терещенко. Меня всегда уверяли: «Никогда ничего не продам, даже маленькую фибулу. Все это останется государству». Но нет. Со временем все начинают распродавать коллекции. Куда угодно. На eBay - куча археологических находок из Украины. Написано: «Доставка в любую страну мира».

Я знал человека, у которого был уникальный комплекс конца VI начала VII столетия - большой набор инструментов из ювелирной мастерской: кусачки, плоскогубцы, пробойники, весы, точило. Там был набор матриц, с которых делали серебреные накладки… Матрицы уже проданы год назад.

Но даже дилетанту понятно, что полный комплекс более ценный.

Приведу пример. Несколько лет назад проходила выставка коллекции «ПЛАТАР». Среди прочего, там был поясной набор начала V столетия - разнообразные серебряные подвески, пряжки. Разные типы, разные виды. Они были изготовлены из очень высококачественного серебра, а этот метал со временем начинает кристаллизироваться. Он становится как стекло, и, если упадет - разобьется. Часть предметов уже была в трещинках. Я обратил на это внимание Платонова (коллекция «ПЛАТАР» собрана Сергеем Тарутой, Сергеем и Николаем Платоновыми, – УНИАН), попросил отдать реставраторам, там всего лишь нагреть надо было металл. Напомнил раз, второй: «Серебро сыпется». Прихожу в очередной раз – нет тех украшений. Спрашиваю: «Отдали на реставрацию?», и слышу: «Младший Платонов вчера выкинул. Сказал, что реставрировать дорого, проще купить другие». Это все, что вы должны знать об украинских «меценатах».

Я знал коллекционеров из Ленинграда, которые собирали живопись. Они были экспертами такого уровня, что к ним обращались из Эрмитажа. Придите к нашему коллекционеру… Что вам расскажет Тарута? Ющенко? Виктор Андреевич прочитал четыре книжки по трипольской культуре и понял, как понял.

Если говорить о комплексах находок с точки зрения того, как понимают их ценность коллекционеры, «ратующие за отечественную культуру», приведу другой пример. На нашей выставке представлен очень интересный клад Х века, найденный на раскопках городища Червоне. Это клад ювелира – бронзовые весы, матрица для сережек и изделия разной степени готовности. Так получилось, что после смерти археолога Павла Хавлюка, который исследовал этот памятник, часть находок разошлась по рукам. И половина этого клада оказалась в коллекции «ПЛАТАР». Винницкий музей официально обращался к владельцам этой коллекции с просьбой отдать клад. Им даже не ответили.

Кто противостоит «черным археологом»? Сколько людей и как занимаются охраной памятников истории?

Возьмем всю туже Винницкую область. Там история такая, что археология на каждом метре. Но охранной памятников занимаются только три человека. Трое на десятки тысяч памятников истории! Давайте оставим на всю область троих полицейских, троих врачей, учителей? С маленькой зарплатой, без транспорта. Что они могут охранять в принципе? У них же еще куча бумажной работы. Я пишу знакомому: «Миша, есть информация, что бомбят курган». Он говорит: «Раньше, чем через десять дней, не смогу выехать». И едет за свой счет.

Я пессимист. Наша страна уже построена, перемен не будет. Ситуация с археологией такая же, как с лесом и янтарем. Все, к сожалению, работает по принципу: «Урвать и продать».

Влад Абрамов

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