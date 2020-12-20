Выходные в Украине завершатся магнитным всплеском.

Магнитные бури - это колебания геомагнитного поля Земли, которые длятся от нескольких часов до нескольких суток. Эти всплески могут нарушать работу систем связи и негативно влиять на самочувствие.

На выходных ожидается достаточно сильный всплеск солнечной энергии, что может отразиться на самочувствии метеочувствительных людей и обладателей хронических болезней.

Когда будет магнитная буря

Небольшие возмущения магнитного поля ожидаются в понедельник, 21 декабря, и во вторник, 22 декабря. Волнения будут достигать 4 уровня. Магнитной бури не предвидится, однако метеочувствительные люди могут иметь проблемы с самочувствием.

Как защититься от влияния магнитных бурь

Во время магнитной бури метеочувствительные, пожилые люди, обладатели хронических заболеваний и беременные женщины могут сталкиваться со следующими симптомами: слабость, головная боль, головокружение, тошнота, сонливость, нарушения аппетита, боль в мышцах и спине, обострение хронических заболеваний.

Чтобы защититься от последствий магнитной активности, придерживайтесь простых правил:

накануне бури спите не меньше 8 часов;

откажитесь от жареной и жирной пищи;

не употребляйте кофе, энергетики, алкоголь и сигареты;

гуляйте на улице не меньше 1 часа в день;

не нервничайте, устраните источники стресса.

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Автор: Екатерина Пулатова