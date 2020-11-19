С 20 ноября в Украине ожидаются возбуждения магнитного поля Земли. Магнитной бури не будет, однако геомагнитные волнения могут повлиять на самочувствия некоторых людей.
Когда ближайшая магнитная буря
19 и 20 ноября обстановка будет спокойной. Небольшой всплеск ожидается 21 и 23 ноября. Дни 22, 24 и 25 ноября отметятся ощутимым магнитным возбуждением. Сбоев в работе приборов не будет, однако у метеочувствительных людей могут возникнуть проблемы со здоровьем.
Как магнитная буря влияет на здоровье
В период магнитной активности у людей с метеозависимостью и хроническими болезнями могут возникнуть такие симптомы:
- головокружение;
- головная боль;
- тошнота;
- слабость;
- сонливость;
- боль в сердце у пожилых.
Чтобы защититься от негативного влияния магнитных колебаний, заранее подготовьте свой организм. В период магнитных возбуждений высыпайтесь, откажитесь от кофе и крепкого чая, не нервничайте, гуляйте на свежем воздухе, не употребляйте алкоголь и сигареты.
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