С 20 ноября ожидаются небольшие возбуждения магнитного поля.

Ближайшие магнитные бури в Украине / фото ua.depositphotos.com Ближайшие магнитные бури в Украине

С 20 ноября в Украине ожидаются возбуждения магнитного поля Земли. Магнитной бури не будет, однако геомагнитные волнения могут повлиять на самочувствия некоторых людей.

Когда ближайшая магнитная буря

19 и 20 ноября обстановка будет спокойной. Небольшой всплеск ожидается 21 и 23 ноября. Дни 22, 24 и 25 ноября отметятся ощутимым магнитным возбуждением. Сбоев в работе приборов не будет, однако у метеочувствительных людей могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Как магнитная буря влияет на здоровье

В период магнитной активности у людей с метеозависимостью и хроническими болезнями могут возникнуть такие симптомы:

головокружение;

головная боль;

тошнота;

слабость;

сонливость;

боль в сердце у пожилых.

Чтобы защититься от негативного влияния магнитных колебаний, заранее подготовьте свой организм. В период магнитных возбуждений высыпайтесь, откажитесь от кофе и крепкого чая, не нервничайте, гуляйте на свежем воздухе, не употребляйте алкоголь и сигареты.

Читайте также другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова