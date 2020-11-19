В апреле магнитное возмущение придется на 15 число / ua.depositphotos.comБлижайшие магнитные бури в Украине / фото  ua.depositphotos.com

С 20 ноября в Украине ожидаются возбуждения магнитного поля Земли. Магнитной бури не будет, однако геомагнитные волнения могут повлиять на самочувствия некоторых людей.

Когда ближайшая магнитная буря

Магнитные бури в ноябре 2020 Украина / фото tesis.lebedev.ru/forecast_activity

19 и 20 ноября обстановка будет спокойной. Небольшой всплеск ожидается 21 и 23 ноября. Дни 22, 24 и 25 ноября отметятся ощутимым магнитным возбуждением. Сбоев в работе приборов не будет, однако у метеочувствительных людей могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Как магнитная буря влияет на здоровье

В период магнитной активности у людей с метеозависимостью и хроническими болезнями могут возникнуть такие симптомы:

  • головокружение;
  • головная боль;
  • тошнота;
  • слабость;
  • сонливость;
  • боль в сердце у пожилых.

Чтобы защититься от негативного влияния магнитных колебаний, заранее подготовьте свой организм. В период магнитных возбуждений высыпайтесь, откажитесь от кофе и крепкого чая, не нервничайте, гуляйте на свежем воздухе, не употребляйте алкоголь и сигареты.

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Автор: Екатерина Пулатова