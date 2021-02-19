На этих выходных украинцев ожидает двухдневное повышение магнитной активности. Сильной бури не будет, однако продолжительность всплесков может негативно сказаться на самочувствии некоторых людей.
Магнитная буря - это всплески солнечной активности, которые влияют на работу систем связи, здоровье животных и самочувствие метеочувствительных людей. Также влиянию магнитных бурь подвержены пожилые люди, обладатели хронических болезней и беременные женщины.
Когда ожидаются магнитные бури
Повышенная магнитная активность ожидается в субботу, 21 февраля, и в воскресенье, 22 февраля. Следующая буря настигнет Украину вначале марта - 1 и 2 числа, в понедельник и вторник. Эти всплески достигнут уровня G1 и будут очень ощутимыми. Первая половина марта будет неспокойной - магнитная активность также будет повышенной в субботу 6 марта и в пятницу и субботу 12 и 13 марта.
Кто подвержен влиянию бури и как защититься
Последствия магнитной бури острее всего ощущают на себе метеочувствительные и пожилые люди, обладатели хронических заболеваний, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Во время магнитной активности могут наблюдаться следующие симптомы:
- обострение хронических заболеваний;
- головные боли;
- скачки давления;
- боли в спине и мышцах, суставах;
- тошнота;
- бессоница или сонливость;
- раздражительность.
Чтобы свести к минимуму негативное влияние солнечных всплесков, за несколько дней до бури нужно отказаться от никотина и алкоголя, ложиться спать раньше, не нервничать. В дни бури не стоит есть жирную и жареную еду, рекомендуется проводить больше времени на свежем воздухе и пить растительные чаи. Если во время активности на Солнце ваше самочувствие сильно ухудшилось, возьмите больничный на работе и обратитесь к врачу.
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