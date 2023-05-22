Магнитные бури в мае продлятся 4 дня подряд и могут негативно повлиять на самочувствие.

Работники солнечных лабораторий ведут круглосуточное наблюдение за состоянием нашей звезды. В дни повышенной солнечной активности они заранее предупреждают о возможных магнитных бурях на Земле. В предпоследнюю неделю мая Землю накроет магнитная буря, которая продлится четыре дня подряд. УНИАН назвал самые опасные даты и рассказал, как защититься от негативного воздействия бурь.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда магнитные бури в мае 2023 - опасные даты

О том, когда будут магнитные бури в мае, предупреждает погодный сайт Meteoagent. Четырехдневная магнитная буря продлится на Земле с 23 по 26 мая включительно. Пик солнечной активности выпадет на 24 число - в этот день мощность бури достигнет 5 баллов. В остальные дни уровень активности Солнца составит 4 балла.

Видео дня

Эта буря будет не последней в месяце. Ещё одна однодневная магнитная буря ожидается в воскресенье 28 мая. Её мощность составит 4 балла.

Как влияет на человека магнитная буря

Воздействию магнитных бурь наиболее подвержены метеозависимые и пожилые люди, беременные женщины, обладатели хронических заболеваний.

Симптомы при магнитных бурях у всех людей различаются, но чаще всего встречаются такие:

головокружение;

головная боль;

тошнота и рвота;

боль в животе;

боль в спине, мышцах и суставах;

повышенное давление;

сильная слабость;

повышенная температура;

бессонница;

раздражительность;

обострение хронических заболеваний.

Если вы чувствуете сильное недомогание, особенно связанное с сердцем или давлением - не стесняйтесь вызвать скорую помощь.

Как защититься от магнитных бурь

Чтобы свести к минимуму негативные последствия бурь, соблюдайте правила здорового образа жизни в период бури.

Откажитесь от спиртных напитков, кофе, алкоголя, сигарет, энергетиков.

Пейте больше воды, а также зеленый и травяной чай.

Регулярно проветривайте комнату.

Постарайтесь увеличить физическую активность, сделайте зарядку или хотя бы пройдитесь пешком вместо поездки на транспорте.

Держитесь подальше от конфликтов и источников стресса.

Расслабьтесь, займитесь чем-нибудь приятным.

Перед сном принимайте контрастный душ.

Постарайтесь ложиться спать в одно и то же время.

Следуйте этим правилам, и сможете легко пережить даже сильные магнитные бури. Но если самочувствие сильно ухудшилось - стоит взять больничный и отдохнуть.

Вас также могут заинтересовать новости: