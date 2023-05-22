Работники солнечных лабораторий ведут круглосуточное наблюдение за состоянием нашей звезды. В дни повышенной солнечной активности они заранее предупреждают о возможных магнитных бурях на Земле. В предпоследнюю неделю мая Землю накроет магнитная буря, которая продлится четыре дня подряд. УНИАН назвал самые опасные даты и рассказал, как защититься от негативного воздействия бурь.
Что такое магнитная буря?
Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.
Когда магнитные бури в мае 2023 - опасные даты
О том, когда будут магнитные бури в мае, предупреждает погодный сайт Meteoagent. Четырехдневная магнитная буря продлится на Земле с 23 по 26 мая включительно. Пик солнечной активности выпадет на 24 число - в этот день мощность бури достигнет 5 баллов. В остальные дни уровень активности Солнца составит 4 балла.
Эта буря будет не последней в месяце. Ещё одна однодневная магнитная буря ожидается в воскресенье 28 мая. Её мощность составит 4 балла.
Как влияет на человека магнитная буря
Воздействию магнитных бурь наиболее подвержены метеозависимые и пожилые люди, беременные женщины, обладатели хронических заболеваний.
Симптомы при магнитных бурях у всех людей различаются, но чаще всего встречаются такие:
- головокружение;
- головная боль;
- тошнота и рвота;
- боль в животе;
- боль в спине, мышцах и суставах;
- повышенное давление;
- сильная слабость;
- повышенная температура;
- бессонница;
- раздражительность;
- обострение хронических заболеваний.
Если вы чувствуете сильное недомогание, особенно связанное с сердцем или давлением - не стесняйтесь вызвать скорую помощь.
Как защититься от магнитных бурь
Чтобы свести к минимуму негативные последствия бурь, соблюдайте правила здорового образа жизни в период бури.
- Откажитесь от спиртных напитков, кофе, алкоголя, сигарет, энергетиков.
- Пейте больше воды, а также зеленый и травяной чай.
- Регулярно проветривайте комнату.
- Постарайтесь увеличить физическую активность, сделайте зарядку или хотя бы пройдитесь пешком вместо поездки на транспорте.
- Держитесь подальше от конфликтов и источников стресса.
- Расслабьтесь, займитесь чем-нибудь приятным.
- Перед сном принимайте контрастный душ.
- Постарайтесь ложиться спать в одно и то же время.
Следуйте этим правилам, и сможете легко пережить даже сильные магнитные бури. Но если самочувствие сильно ухудшилось - стоит взять больничный и отдохнуть.