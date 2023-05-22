Магнитные бури в мае 2023 / фото ua.depositphotos.com

Работники солнечных лабораторий ведут круглосуточное наблюдение за состоянием нашей звезды. В дни повышенной солнечной активности они заранее предупреждают о возможных магнитных бурях на Земле. В предпоследнюю неделю мая Землю накроет магнитная буря, которая продлится четыре дня подряд. УНИАН назвал самые опасные даты и рассказал, как защититься от негативного воздействия бурь.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда магнитные бури в мае 2023 - опасные даты

Когда магнитные бури в мае / фото Meteoagent

О том, когда будут магнитные бури в мае, предупреждает погодный сайт Meteoagent. Четырехдневная магнитная буря продлится на Земле с 23 по 26 мая включительно. Пик солнечной активности выпадет на 24 число - в этот день мощность бури достигнет 5 баллов. В остальные дни уровень активности Солнца составит 4 балла.

Видео дня

Эта буря будет не последней в месяце. Ещё одна однодневная магнитная буря ожидается в воскресенье 28 мая. Её мощность составит 4 балла.

Как влияет на человека магнитная буря

Воздействию магнитных бурь наиболее подвержены метеозависимые и пожилые люди, беременные женщины, обладатели хронических заболеваний.

Симптомы при магнитных бурях у всех людей различаются, но чаще всего встречаются такие:

  • головокружение;
  • головная боль;
  • тошнота и рвота;
  • боль в животе;
  • боль в спине, мышцах и суставах;
  • повышенное давление;
  • сильная слабость;
  • повышенная температура;
  • бессонница;
  • раздражительность;
  • обострение хронических заболеваний.

Если вы чувствуете сильное недомогание, особенно связанное с сердцем или давлением - не стесняйтесь вызвать скорую помощь.

Как защититься от магнитных бурь

Чтобы свести к минимуму негативные последствия бурь, соблюдайте правила здорового образа жизни в период бури.

  • Откажитесь от спиртных напитков, кофе, алкоголя, сигарет, энергетиков.
  • Пейте больше воды, а также зеленый и травяной чай.
  • Регулярно проветривайте комнату.
  • Постарайтесь увеличить физическую активность, сделайте зарядку или хотя бы пройдитесь пешком вместо поездки на транспорте.
  • Держитесь подальше от конфликтов и источников стресса. 
  • Расслабьтесь, займитесь чем-нибудь приятным.
  • Перед сном принимайте контрастный душ.
  • Постарайтесь ложиться спать в одно и то же время.

Следуйте этим правилам, и сможете легко пережить даже сильные магнитные бури. Но если самочувствие сильно ухудшилось - стоит взять больничный и отдохнуть.

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