Магнитное поле Земли меняет положение полюсов в 10 раз быстрее, чем считалось

Периоды, когда магнитное поле планеты слабеет и меняет полюса, связывают с массовым вымиранием в прошлом.

Магнитное поле Земли оказалось способным изменять положение полюсов в 10 раз быстрее, чем ранее считалось. Воссоздав активность поля за последние 100 тысяч лет, ученые смогли обнаружить, как именно оно менялось со временем.

Выводы показали, что резкая смена полюсов происходят тогда, когда поле ослабевает локально. Как пишет Newsweek, магнитное поле Земли создает ядро планеты. Движение расплавленного железа генерирует поле, действие которого ощутимо даже в космосе. Оно играет роль барьера, который защищает Землю от вредного излучения Солнца, а также не позволяет солнечному ветру уничтожить атмосферу. Издание поясняет, что солнечный ветер - это поток заряженных частиц, который поступает из звезды.

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Движение расплавленного ядра приводит к тому, что магнитное поле постоянно меняется. Время от времени оно сильно слабеет, а северный и южный магнитные полюса меняются местами. Такие периоды связывают с ростом радиационного фона. Ученые также допускают, что именно в эти периоды произошли глобальные вымирания на Земле в прошлом. Выяснить, когда и почему магнитное поле меняет полярность трудно. Потому что эти события происходят в течение очень долгих периодов.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications Кристофер Дэвис из Школы Земли и окружающей среды в Университете Лидса и Кэтрин Констабл из Института океанографии Скриппса обнаружили, как быстро происходит геомагнитная инверсия. Исследователи совместили компьютерные симуляции механизмов магнитного динамо Земли с недавно опубликованными данными реконструкции изменений поля за последние 100 тысяч лет. Это позволило им определить скорость изменений и событий в магнитном поле за это время.

Предыдущие исследования предполагали, что ежегодное смещение магнитных полюсов составляет всего один градус. Однако, новое исследование указывает на то, что максимальный уровень смещения может достигать до 10 градусов в год. А это почти в 100 раз быстрее, чем нынешние изменения".

"Быстрые изменения, которые мы зафиксировали, в основном происходят в тех местах и в такое время, когда поле становится нетипично слабым", - сказал Дэвис.

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Ученые заметили, что полярность магнитного поля сдвинулась на 2,5 градуса 39 тысяч лет назад. Это примерно совпадает с периодом, когда полярность магнитного поля стала противоположной. Во время явления, которое называют событием Лашампа, магнитное поле стало слабее примерно на 5%, чем оно есть сегодня, в результате чего состоялся экскурс магнитных полюсов. Исследователи также обнаружили, что быстрая смена полярности обычно происходят на более низких широтах, где магнитное поле в целом слабее.

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