Солнечная активность в начале июля может негативно повлиять на самочувствие.

Геомагнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на самочувствие метеозависимых, пожилых людей и обладателей хронических заболеваний. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда ожидается магнитная буря

Ближайшая повышенная солнечная активность ожидается в воскресенье 4 июля. Магнитной бури в этот день не будет, однако некоторые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия. Другие всплески солнечной активности ожидаются 12 и 13 июля.

Как защититься от воздействия магнитной бури

В опасные дни люди часто ощущают головную боль, головокружение, скачки артериального давление, тошноту и слабость. Более редкие симптомы – боль в сердце, бессоница, раздражительность, обострение хронических заболеваний.

Чтобы опасный период прошел без последствий, в дни предполагаемой бури следует придерживаться здорового образа жизни.

Откажитесь от жирной, жареной, мучной пищи.

Вместо кофе и алкоголя пейте травяной чай.

Постарайтесь ложиться спать в одно и то же время. Спите не меньше 7 часов в сутки.

Принимайте контрастный душ.

Проводите больше времени на свежем воздухе.

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Автор: Екатерина Пулатова