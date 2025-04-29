Риски падения этого космического аппарата подобны риску падения метеорита.

Космический аппарат советской эпохи "Космос-482", который был частью неудачной миссии к Венере, может вскоре войти в атмосферу Земли - и потенциально упасть на территорию Великобритании, пишет The Sun.

Этот зонд, выведенный на орбиту еще в 1972 году, оставался в космосе более 50 лет после аварийного запуска. По словам Марко Лангбрука, нидерландского эксперта по спутниковому мониторингу, падение ожидается 10 мая, и аппарат войдет в атмосферу со скоростью 27 000 км/ч.

"С массой чуть менее 500 кг и размером 1 метр риски подобны риску падения метеорита", - предупреждает Лангбрук.

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Ожидается, что обломки упадут в пределах между 52° северной и 52° южной широты - это включает Лондон, Австралию, Южную Америку, Африку, части Европы, Северной Америки и Азии. Хотя Великобритания находится в зоне риска, специалисты отмечают, что вероятность падения в океан остается выше.

Миссия к Венере

Миссия "Космос-482" была частью советской программы исследования Венеры. Запуск 31 марта 1972 года на ракете "Молния" не достиг цели: аппарат так и не полетел к Венере. Вместо этого он остался на орбите и распался на четыре части. Два фрагмента упали на территорию Новой Зеландии уже через два дня, в частности титановый шар весом 13,6 кг оставил следы на полях вблизи Ашбертона.

NASA в отчете отмечало: "Главный двигатель эвакуационной ступени Block L преждевременно выключился только через 125 секунд запуска из-за сбоя бортового таймера". В результате зонд вышел на эллиптическую орбиту вместо траектории к Венере. Советские власти назвали зонд "Космос-482", чтобы скрыть его истинное назначение.

Обломки, упавшие в Новой Зеландии, формально должны были быть возвращены СССР в соответствии с международным космическим правом, но Москва отрицала свою причастность. В итоге фермер оставил обломки себе.

Два других обломка остались на высшей орбите, и один из них - именно тот, что сейчас направляется к Земле.

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