В 2021 году Apple выпустит серию новых процессоров для своих компьютеров.

В начале 2022 года компания Apple планирует выпустить профессиональный компьютер Mac Pro на базе нового 32-ядерного процессора собственного производства

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Соответствующий чип планируют анонсировать в конце 2021 года. Также инженеры Apple работают над созданием процессоров с 16 и 32 ядрами, которые будут предназначены для MacBook Pro. Представленные в ноябре компьютеры имеют чип M1, который получил четыре высокопроизводительных и четыре высокоэффективных ядра.

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Сообщается, что процессоры на 16 и 32 ядра в настоящий момент тестируются. Помимо улучшения собственных чипов Apple намерена выпустить графический процессор с большим количество ядер - 16, 32 и 128. В зависимости от скорости налаживания производства новые чипы с интегрированными в них графическими процессорами могут представить в конце 2021 года или начале 2022 года. Используемый в актуальных компьютерах графический процессор M1 имеет восемь ядер.

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Автор: УНИАН