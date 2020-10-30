Марс - свободная планета и никакое правительство на Земле не имеет власти или суверенитета над деятельностью Марса, считают в SpaceX.

В демо-версии условий использования нового сервиса спутникового интернета Starlink от компании SpaceX указано, что никакие нормы международного права не будут действовать на Марсе.

Как передает НВ, в компании SpaceX уже задумались над тем, какие законы будут действовать на Марсе.

Читайте такжеВ США разрабатывают ядерный двигатель для полетов на Марс

В SpaceX считают, что все споры касательно коммуникационных услуг, которые предоставляет компания в пределах Земли и Луны, будут регулироваться в соответствии с законами штата Калифорния в США.

Но на Марсе компания Илона Маска отказывается подчиняться каким-либо законам.

"В отношении Услуг, предоставляемых на Марсе или при транспортировке на Марс с помощью Starship или другого космического корабля для колонизации, стороны признают то, что Марс - свободная планета и что никакое правительство на Земле не имеет власти или суверенитета над деятельностью Марса. Соответственно, споры будут разрешаться на основе принципов самоуправления, добросовестно установленных во время марсианского урегулирования", - сказано в первой версии документа SpaceX.

Согласно Договору о космосе ООН, который ратифицировали большинство стран, "космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами".

Читайте также"Пакт Артемиды": NASA представило глобальное соглашение по исследованию Луны

Напомним, ранее компания SpaceX начала публичный бета-тест своего спутникового интернета Starlink. Пользователи могут приобрести необходимое оборудование и установить для подключения мобильное приложение сети на iOS и Android.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН