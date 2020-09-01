Основатель SpaceX Илон Маск назвал главную сложность в колонизации Марса.
Читайте такжеИлон Маск рассказал, как будет работать глобальный интернетСвое мнение по этому поводу он высказал в ходе видеоконференции.
По его словам, создать на Марсе базу для постоянного проживания людей будет гораздо сложнее, чем добраться до него. При этом, как отметил предприниматель, в ходе этого процесса высокий риск гибели.
Однако он все же заверил, что рано или поздно SpaceX доберется до Марса:
«Мы должны создать базу на Марсе, а затем построить город и достигнуть того этапа, когда он будет самодостаточен. Если у нас это получится, то это будет действительно крупным достижением».
Он считает, что для полета на Марс потребуется много людей:
«Хочу подчеркнуть, что это очень трудно и опасно, не для слабонервных. Это будет довольно рискованное, но интересное приключение».
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