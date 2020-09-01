По словам предпринимателя, рано или поздно SpaceX доберется до Красной планеты.

Основатель SpaceX Илон Маск назвал главную сложность в колонизации Марса.

Читайте такжеИлон Маск рассказал, как будет работать глобальный интернетСвое мнение по этому поводу он высказал в ходе видеоконференции.

По его словам, создать на Марсе базу для постоянного проживания людей будет гораздо сложнее, чем добраться до него. При этом, как отметил предприниматель, в ходе этого процесса высокий риск гибели.

Однако он все же заверил, что рано или поздно SpaceX доберется до Марса:

«Мы должны создать базу на Марсе, а затем построить город и достигнуть того этапа, когда он будет самодостаточен. Если у нас это получится, то это будет действительно крупным достижением».

Он считает, что для полета на Марс потребуется много людей:

«Хочу подчеркнуть, что это очень трудно и опасно, не для слабонервных. Это будет довольно рискованное, но интересное приключение».

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Автор: Катерина Шварц