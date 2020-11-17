Бесценное открытие китайские ученые сделали в ходе раскопок древних гробниц. Подобное открытие сделали археологи впервые.

На северо-западе Китая в древней гробнице возрастом 1300 лет нашли подлинные произведения одного из крупнейших в Поднебесной мастеров каллиграфии.

Об этом сообщает агентство Синьхуа.

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Как сообщается, бесценное открытие китайские ученые сделали в ходе раскопок древних гробниц, которые датируются периодом с 581 по 907 годы.

Несмотря на то, что эти памятники культуры серьезно пострадали от рук расхитителей гробниц, археологи нашли там медные монеты, керамические погребальные статуэтки, посуду и другие погребальные предметы.

На основе найденных каменных плит с выгравированными надписями было выявлено, что три усыпальницы принадлежали знатному роду Юань. В частности, гробница супружеской пары Юнь Дацяня и Ло Ваньшунь имеет 35,8 м в длину и 9,5 м в глубину. Обнаруженные в ней надписи на эпитафиях были идентифицированы как работы знаменитого каллиграфа.

На верхней плите имеется 16 иероглифов, высеченных в стиле чжуаньшу, а на нижней - 728 иероглифов в стиле среднескоростного письма кайшу. Обе плиты имеют квадратную форму с длинной стороны 51,4 см.

"Находка является воплощением тонкого и изысканного каллиграфического письма раннего периода жизни Янь Чжэньцина. Подобное открытие сделали археологи впервые", - говорится в сообщении.

Янь Чжэньцин: что о нем известно

Янь Чжэньцин - видный политический деятель и каллиграф танской империи.

Произведения Янь Чжэньцина в стилях кайшу и синшу особенно ценят знатоки искусства.

Именем Янь Чжэньцина назван один из самых популярных в Китае стилей каллиграфии - яньти.

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Автор: УНИАН