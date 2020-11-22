Эту миссию никто не совершал с 1970-х годов.

На этой неделе Китай запустит беспилотный корабль на Луну для сбора образцов лунной породы.

Читайте такжеМарсоход прислал на Землю аудиофайл: слушатьОб этом сообщает Reuters.

Отмечается, что эту миссию никто не совершал с 1970-х годов,

Беспилотник назвали Chang'e-5 в честь китайской богини Луны Чанси. Если ему удастся собрать грунт, то Китай станет третьей страной после США и СССР, которая выполнит такую миссию.

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Автор: УНИАН