Иллюстрация REUTERS
На этой неделе Китай запустит беспилотный корабль на Луну для сбора образцов лунной породы.
Читайте такжеМарсоход прислал на Землю аудиофайл: слушатьОб этом сообщает Reuters.
Отмечается, что эту миссию никто не совершал с 1970-х годов,
Беспилотник назвали Chang'e-5 в честь китайской богини Луны Чанси. Если ему удастся собрать грунт, то Китай станет третьей страной после США и СССР, которая выполнит такую миссию.
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