Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил создать подразделения киберполиции в каждом государственном органе для усиления киберзащиты.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-конференции «Цифровая трансформация государства: перспективы и риски кибербезопасности».
«Учитывая требования современности, мы убеждены, что подразделения киберполиции должны быть созданы в каждом государственном органе и учреждении. Для практической реализации нашего видения созданы надежные и эффективные системы кибербезопасности», - сказал Аваков.
Также министр сообщил, что Департамент киберполиции уже является частью созданного в Украине Глобального центра взаимодействия в киберпространстве, а в будущем должен стать частью международной системы кибербезопасности.
«Согласно программе развития Киберполиции, до 2025 года мы планируем интегрировать ее в мировую экосистему противодействия киберпреступлениям», - сказал он.
Кроме этого, Аваков заявил, что киберполиция будет расширять штат специалистов для усиления кибербезопасности.
Напомним, в сентябре специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны начали разработку Стратегии кибербезопасности Украины.
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Массовые хакерские атаки на официальные сайты и распространение фейков
- Сайты областных управлений полиции по всей Украине 23 сентября подверглись кибератаке. Неизвестные обнародовали на региональных сайтах ряд фейковых сообщений:
- На сайте Варашского горсовета (г. Вараш Ривненской области) 23 сентября появилось фейковое сообщение о якобы выбросе радиации на Ривненской АЭС. Эту информацию поспешили опровергнуть как в горсовете, так и на самой электростанции.
- На сайте Львовской полиции появился фейк о гибели трех бойцов ВСУ. Сейчас во Львовской области проходят международные военные учения «Rapid Trident-2020».
- Полиция Николаевской области сообщила о несанкционированном вмешательстве в работу своего официального вебсайта, он временно отключен. В местном журналистском Facebook-сообществе сообщили, что там была обнародована ложная информация о ДТП с пятью погибшими.
- Аналогичная ситуация сложилась с полицией Херсонской области. На ее сайте появилось фейковое сообщение о гибели американских военных советников.
- Позже Нацполиция заявила, что ее официальный сайт тоже взломали.
- В СНБО после хакерских атак взялись за разработку Стратегии по кибербезопасности Украины.
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