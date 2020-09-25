Аваков рассказал, что, согласно программе развития киберполиции, до 2025 года планируется интегрировать ее в мировую экосистему противодействия киберпреступлениям.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил создать подразделения киберполиции в каждом государственном органе для усиления киберзащиты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-конференции «Цифровая трансформация государства: перспективы и риски кибербезопасности».

«Учитывая требования современности, мы убеждены, что подразделения киберполиции должны быть созданы в каждом государственном органе и учреждении. Для практической реализации нашего видения созданы надежные и эффективные системы кибербезопасности», - сказал Аваков.

Также министр сообщил, что Департамент киберполиции уже является частью созданного в Украине Глобального центра взаимодействия в киберпространстве, а в будущем должен стать частью международной системы кибербезопасности.

«Согласно программе развития Киберполиции, до 2025 года мы планируем интегрировать ее в мировую экосистему противодействия киберпреступлениям», - сказал он.

Кроме этого, Аваков заявил, что киберполиция будет расширять штат специалистов для усиления кибербезопасности.

Напомним, в сентябре специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны начали разработку Стратегии кибербезопасности Украины.

Читайте такжеВ МВД констатировали существенный рост количества киберпреступлений в Украине за последние годы

Массовые хакерские атаки на официальные сайты и распространение фейков

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Павел Степанец