Лондон хочет увеличить свои возможности по проведению целенаправленных наступательных киберопераций против иностранных противников.

Великобритания увеличит свой потенциал в киберпространстве, чтобы противодействовать вероятным противникам.

Об этом говорится в заявлении премьер-министра страны Бориса Джонсона, сделанного в преддверии публикации обзора по стратегии национальной безопасности Британии, передает DW.

По словам Джонсона, в обзоре будет акцентировано на важности развития кибертехнологий для нынешнего образа жизни. "Будь то победа над врагами на поле боя, повышение уровня безопасности интернета или разработка передовых технологий для улучшения жизни людей", - отметил Джонсон.

"Наш новый, полномасштабный подход к киберпространству изменит нашу способность защищать наш народ, продвигать наши интересы во всем мире и делать жизнь британцев лучше каждый день", - заявил премьер-министр.

Джонсон сообщил, что созданные в прошлом году Национальные киберсилы (National Cyber Force) будут базироваться на севере Англии.

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В их задачи входит улучшение способностей Британии по проведению целенаправленных наступательных киберопераций против террористов, враждебных государств и преступных группировок. Они впервые объединяют персонал как оборонных, так и разведывательных служб под единым командованием.

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Автор: Александр Топчий