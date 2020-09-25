Если раньше кибератаки происходили преимущественно из России, то сегодня из азиатских стран.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявляют о расширении перечня стран, с территории которых фиксируются кибератаки.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил во время выступления на онлайн-конференции «Цифровая трансформация государства: перспективы и риски кибербезопасности», сообщили в пресс-службе Совбеза.

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По его словам, кибератаки разного уровня происходят почти круглосуточно и в основном из-за рубежа. «Если раньше атаки происходили преимущественно с территории РФ, то сегодня к географии атакующих добавилось много азиатских стран», - сообщил Данилов.

Секретарь СНБО считает, что к вызовам в сфере кибербезопасности необходимо быть готовыми, ведь, по его словам, они будут увеличиваться в геометрической прогрессии.

Массовые хакерские атаки на официальные сайты и распространение фейков

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Автор: Светлана Закелова