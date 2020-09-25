В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявляют о расширении перечня стран, с территории которых фиксируются кибератаки.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил во время выступления на онлайн-конференции «Цифровая трансформация государства: перспективы и риски кибербезопасности», сообщили в пресс-службе Совбеза.
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По его словам, кибератаки разного уровня происходят почти круглосуточно и в основном из-за рубежа. «Если раньше атаки происходили преимущественно с территории РФ, то сегодня к географии атакующих добавилось много азиатских стран», - сообщил Данилов.
Секретарь СНБО считает, что к вызовам в сфере кибербезопасности необходимо быть готовыми, ведь, по его словам, они будут увеличиваться в геометрической прогрессии.
Массовые хакерские атаки на официальные сайты и распространение фейков
- Сайты областных управлений полиции по всей Украине 23 сентября подверглись кибератаке. Неизвестные обнародовали на региональных сайтах ряд фейковых сообщений:
- На сайте Варашского горсовета (г. Вараш Ривненской области) 23 сентября появилось фейковое сообщение о якобы выбросе радиации на Ривненской АЭС. Эту информацию поспешили опровергнуть как в горсовете, так и на самой электростанции.
- На сайте Львовской полиции появился фейк о гибели трех бойцов ВСУ. Сейчас во Львовской области проходят международные военные учения «Rapid Trident-2020».
- Полиция Николаевской области сообщила о несанкционированном вмешательстве в работу своего официального вебсайта, он временно отключен. В местном журналистском Facebook-сообществе сообщили, что там была обнародована ложная информация о ДТП с пятью погибшими.
- Аналогичная ситуация сложилась с полицией Херсонской области. На ее сайте появилось фейковое сообщение о гибели американских военных советников.
- Позже Нацполиция заявила, что ее официальный сайт тоже взломали.
- В СНБО после хакерских атак взялись за разработку Стратегии по кибербезопасности Украины.
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