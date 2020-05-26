Коронакризис в IT: как украинские "айтишники" переживают карантин

Украина осваивается с жизнью в условиях карантина и социального дистанцирования. Переход к адаптивной модели, постепенное снятие ограничений и восстановление экономических процессов дали возможность экономике вздохнуть с облегчением, но не снизили важность онлайн-сервисов, которые обеспечивают IT-компании.

Уникальный вызов, брошенный карантином, значительно повысил роль IT-сферы, но, в то же время, не мог не внести существенные изменения работу компаний этой отрасли.

Согласно опросу рекрутингового агентства INDIGO Tech Recruiters, во время тотального локдауна своих сотрудников на дистанционную работу перевели почти 80 процентов IT-компаний. Также подавляющее большинство из них закупили для своих сотрудников защитные маски и антисептики, отменили рабочие командировки и массовые мероприятия.

Несмотря на то что «айтишники», казалось бы, меньше зависят от работы в офисах, чем работники некоторых других сфер экономики, полный переход на дистанционный режим не всем из них дался легко.

Выстоять под ударом коронакризиса

Хоть IT-компании обеспечивали возможность дистанционной работы других сфер национальной экономики и позволили множеству бизнесов «выжить» в условиях карантина, они также ощутили на себе болезненный удар коронакризиса.

Подтверждением этого являются результаты опроса агентства INDIGO Tech Recruiters, согласно которому 53 процента опрошенных украинских IT-компаний фиксируют потерю клиентов, а более 65 - падение продаж. В результате, компании планируют или уже начали приостановку размещения новых вакансий, сокращение затрат на аренду офиса, а также планируют экономить на затратах на команду.

Особенно болезненно карантин ударил по сфере аутсорсинга. По мнению заместителя министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александра Борнякова, именно эта отрасль наиболее существенно пострадает из-за нынешнего кризиса.

«Прежде всего, негативные изменения коснутся украинских IТ-компаний, работающих с аутсорсинговыми проектами, которые поступают из зарубежных компаний. А таких у нас большинство...В сфере аутсорсинга в Украине пока привлечено около 150 тысяч человек. И скорее всего, части из них грозит увольнение или сокращение зарплат, ведь заказчики будут уменьшать свои бюджеты IT-проектов», - сказал он.

Замминистра также подчеркнул, что коронакризис больно ударит и по стартапам.

«Изменения ждут и отечественную стартап-экосистему. Пострадает ряд компаний, развивающих собственные проекты, которые предусматривают живое общение между людьми или путешествия», - сообщил Борняков.

Однако, несмотря на негативные последствия карантина, многие компании продемонстрировали стойкость и в большинстве случаев избежали потребности увольнять сотрудников или массово сокращать их зарплаты. Так, по данным INDIGO Tech Recruiters, сокращать персонал планируют только 15,6 процентов украинских IT-компаний, а сокращать оплату труда своим сотрудникам – 22 процента.

Отмеченные в опросе тенденции подтвердил главный юрист IT-компании SPD-Ukraine Николай Кудрявцев.

«В связи с режимом карантина и переходом на удалённую работу сократились расходы компании на содержание офисов и проведение офлайн-мероприятий. Сейчас у нас нет необходимости в сокращении специалистов. Такая мера не входит в планы компании, поэтому их количество останется неизменным», - сказал он.

Директор по развитию бизнеса IT-холдинга TECHIIA Олег Гуменюк на примере своей компании также сообщил об отсутствии планов сокращать сотрудников.

«Наш подход - выполнять максимум задач без потери темпов и эффективности, поэтому на данный момент у нас нет никаких оснований для сокращения работников или их зарплат», - сказал Гуменюк.

Более того, по мнению генерального директора и соучредителя украинской IT-компании Intellias Виталия Седлера, коронакризис, кроме негатива, создает и определенные возможности для отрасли.

«Это дает толчок для поиска новых клиентов в тех сферах, которые будут расти – eCommerce (электронная коммерция), eLearning (онлайн-обучение), Gaming (игровая индустрия)», - сказал он.

Таким образом, украинская IT-отрасль, в которой занято несколько сотен тысяч человек с очень привлекательными зарплатами, также ощутила негативное экономическое влияние коронакризиса, но, в отличие от большинства других отраслей, пока сумела уберечь себя от массовых сокращений.

«Проектная» поддержка государства

После введения в Украине карантина правительство представило бизнесу ряд программ поддержки предпринимательства, включая дешевое кредитование, налоговые смягчения и другое. Хотя именно IT-отрасль во многом позволяет украинской экономике перестраиваться на онлайн-работу, она не получила отдельной программы госпомощи, что понятно, ведь по сравнению с другими отраслями экономики она оказалась в сравнительно хорошем положении. В то же время, государство стимулировало развитие IT-проектов, направленных на борьбу с распространением коронавируса в стране.

В апреле Министерство цифровой трансформации объявило национальный конкурс IT-проектов, направленных на борьбу с COVID-19 в Украине - HackCorona - c общим призовым фондом в 4 миллиона гривень, который был в итоге увеличен до пяти миллионов. В конкурсе победили пять проектов, среди которых - решения, направленные на стимулирование развития малого и среднего бизнеса в Украине в условиях кризиса и карантина, создание маркетплейса для аграрной продукции и другие.

В Минцифры заверили, что после завершения карантина украинские IT-компании смогут привлечь 5 тысяч высококвалифицированных иностранных специалистов по государственным квотам, что позволит закрепить рост отечественной сферы высоких технологий.

Самым амбициозным проектом поддержки IT стала инициатива Минцифры по созданию свободной экономической зоны «Дия Cити» для компаний отрасли.

В частности, работа «Дия Cити» будет регулироваться специальным инвестиционным законодательством, предполагается введение специальных условий валютного регулирования и будет создан сервис для внедрения международных стандартов учета.

Деятельность этой свободной экономической зоны будет предусматривать упрощенное государственное регулирование, специальную процедуру проверок, специальный налоговый режим, современное образование и Офис обслуживания резидентов экономической зоны при Государственной налоговой службе.

Очевидно, что подобного рода проект не является исключительно тактической, «карантинной» реакцией государства, но именно в условиях коронакризиса подобная инициатива является особенно важной, ведь она способна ускорить восстановление отрасли и простимулировать ее рост.

Во что выльется эта инициатива, пока находящаяся на этапе общественного обсуждения, в итоге – пока большой вопрос, но ее появление в информационном пространстве уже свидетельствует о появлении стратегического видения государством направлений развития IT-отрасли.

Карантин показал и продолжает показывать нам неизбежность цифровой трансформации нашего государства и работы практически каждого отдельно взятого бизнеса. При условии правильного стимулирования, именно отечественная IT-отрасль, которая в 2018 году обеспечила привлечение в экономику Украины около 4,5 млрд долларов и увеличила этот показатель в 2019 году, может стать одним из локомотивов развития национальной экономики.

Павел Степанец