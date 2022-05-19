Ученые показали Солнце с максимально близкого расстояния таким, каким мы его никогда раньше не видели.

Ученые из Европейского космического агентства (ESA) опубликовали видео с космического зонда, который вращается вокруг Солнца.

Как сообщает Science Alert, космический корабль, вращающийся вокруг Солнца, впервые приблизился к Солнцу и заснял эту встречу в мельчайших деталях.

26 марта солнечный орбитальный аппарат Европейского космического агентства вошел в зону близкого сближения, известную как перигелий, на расстоянии около 48 миллионов километров внутри орбиты Меркурия. В этой близости температура достигала около 500 градусов по Цельсию.

Космический зонд увидел Солнце таким, каким мы его никогда раньше не видели, включая подробные изображения обычно скрытых солнечных полюсов.

Как сообщается, эти новые наблюдения должны предоставить множество данных для изучения поведения Солнца, включая его дикие магнитные поля и хаотичную погоду.

ЕКА выпустило видео встречи, чтобы увидеть нашу великолепную звезду с точки зрения солнечного зонда.

Напомним, британские ученые считают, что обнаружили новую планету, на которой теоретически возможна жизнь, поскольку она находится в так называемой "зоне обитаемости", где условия могут обеспечивать наличие воды в жидком виде.

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