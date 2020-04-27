Как сделать скриншот на ноутбуке: полезные советы

Для создания скриншота страницы подойдет даже стандартная программа, установленная на компьютере.

Современные пользователи ноутбуков, работая с ними, зачастую сталкиваются с трудностями при попытке зафиксировать необходимую информацию на экране. В таких ситуациях счет идет на секунды и важно оперативно захватить необходимый промежуток экрана, чтобы сохранить именно то, что требуется. Для этого принято использовать программы для скриншотов, которые приобрели особую популярность в современном мире пользователей сети.

Как это работает - читайте ниже.

Ножницы на ноутбуке

Одной из самых полезных программ, установленных в стандартном пакете Windows 7 или 10, являются Ножницы. Именно при помощи их можно оперативно сделать скриншот экрана, выделив необходимую его область. Программу легко найти в поиске на панели управления либо в меню Пуск.

Для того, чтобы сделать скриншот, в Ножницах следует выбрать раздел Создать, после чего захватить необходимую часть экрана. Это может быть как веб-страница, так и любой открытый файл либо же рабочий стол.

Для сохранения картинки компьютер сам предложит вам выбрать место, где удобнее расположить файл. Впоследствии его можно отредактировать при помощи тех же программ, что используют при работе с обычными картинками или фото. Также для удобства ему нужно дать необходимое название.

Другие программы

Для того, чтобы сделать скриншот, необязательно использовать Ножницы. Для этого подойдет любая из ниже перечисленных программ. Их, правда, нужно скачивать в интернете.