Первыми и пока единственными на поверхности Луны флаг своей страны установили астронавты NASA из США.

Во время первой в истории китайской миссии по сбору образцов лунной почвы зонд Chang’e 5 развернул небольшой флаг КНР на поверхности Луны.

После этого аппарат успешно взлетел с поверхности естественного земного спутника, передает НВ.

Сообщается, что прямо перед запуском аппарата в направлении Земли зонд автоматически развернул красный национальный флаг Китая.

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Это стало первым случаем в аэрокосмической отрасли страны.

Зонд Chang’e 5 совершил посадку на Луне 1 декабря 2020 года. Аппарат спустился к северу от пика Рюмкера, расположенного в Океане Бурь на видимой стороне Луны, и приступил к сбору первых для Китая образцов почвы спутника Земли.

Работа зонда продлилась около 19 часов, после чего автоматическая система уложила полученные образцы в контейнер во взлетном модуле.

"Радиолокатор проникновения лунного реголита и другие полезные нагрузки, установленные на космическом аппарате, провели научную разведку в соответствии с планом и предоставили информационную поддержку для сбора образцов грунта", - заявили китайские ученые.

Образцы лунной почвы упаковали в герметичном контейнере внутри космического аппарата, чтобы обеспечить их сохранность в вакууме и в атмосфере Земли.

Chang'e 5 - это последняя миссия в китайской программе Chang'e по исследованию Луны с помощью роботизированных аппаратов. Беспилотник назвали Chang'e-5 в честь китайской богини Луны Чанси.

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Напомним, первыми и пока единственными на поверхности Луны флаг своей страны установили астронавты NASA из США во время миссии Аполлон в 1969 году.

На современных спутниковых изображениях поверхности Луны до сих пор была видна тень от этого флага. Хотя некоторые эксперты заявляли, что флаг США на Луне разрушился сразу после взлета космических аппаратов NASA обратно на Землю.

Изучение Луны

В случае успеха миссии Китай станет третьей страной в мире, доставившей грунт с Луны на Землю - после США и СССР. Последняя миссия по доставке лунного грунта была осуществлена в 1976 году.

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Автор: УНИАН