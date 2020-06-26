IT-специалисты рассказали, зачем нужен менеджер паролей и как правильно его выбрать

Большинство популярных менеджеров паролей функционируют как облачные приложения, доступ к которым можно получить через браузер.

Специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты – компании ESET рассказали, как правильно выбрать менеджер паролей – приложение, которое специально разработано для хранения регистрационных данных в зашифрованном хранилище, а также для создания сложных комбинаций, что позволяет надежно защитить учетные записи.

Об этом сообщила пресс-служба компании ESET.

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«Такая программа (менеджер паролей – УНИАН) решает проблему запоминания большого количества сложных ключей для входа с помощью сохранения и создания уникальных комбинаций, а также автоматического заполнения учетных данных для каждого из аккаунтов в интернете. А пользователю стоит запомнить только один пароль для доступа к этой программе», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, большинство популярных менеджеров паролей функционируют как облачные приложения, доступ к которым можно получить через браузер.

«Независимо от выбранного приложения, вам придется создать одну надежную комбинацию для защиты всех ваших сохранившихся учетных данных, которые используются для доступа к различным службам. В случае облачного менеджера это является частью создания учетной записи. В первую очередь, вы можете добавить все свои существующие учетные записи в менеджер паролей, а затем в случае регистрации на новых сервисах вы можете использовать свои ключевые фразы или воспользоваться встроенным генератором для создания случайных и безопасных комбинаций. В случае необходимости войти в любой из своих аккаунтов, программа автоматически введет ваши учетные данные», - поясняют в пресс-службе компании.

По данным ESET, альтернативой облачным приложениям являются локальные хранилища, которые сохраняют все учетные данные на вашем устройстве. Фактически, они позволяют выбрать один из нескольких вариантов с открытым исходным кодом, которые предоставляют множество функциональных возможностей, хотя часто имеют скромный дизайн в отличии от облачных менеджеров.

Третьим вариантом, согласно информации ESET, являются менеджеры, которые включены в решения по безопасности компьютеров и ноутбуков, чтобы помочь управлять учетными данными для входа в систему, обеспечивая их защиту.

«Примером является модуль ESET Password Manager, который входит в решение ESET Smart Security Premium и доступен на всех основных платформах, включая Windows, Android и iOS», - добавила пресс-служба ESET.

В компании добавили, что среди главных недостатков менеджеров паролей являются уязвимости безопасности.

«Поэтому перед загрузкой определенной программы для хранения ваших данных для входа проверьте надежность ее защиты от атак хакеров, наличие известных уязвимостей в безопасности в прошлом и выпуск обновлений для их исправления», - отметили IT-специалисты.

Основными вопросами, на которые стоит обратить внимание при выборе менеджера паролей, являются способ хранения данных, возможность восстановления данных в случае потери устройства и дополнительные параметры для усиления защиты приложения.

Как сообщал УНИАН, по данным ESET, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшего блокирования.

Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.

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