Ночью температура на Красной планете может опускаться до -90 градусов.

Летательный аппарат NASA «Гениальность» выдержал первую самостоятельную ночевку на Марсе, выдержав сильные морозы.

Читайте такжеNASA показало странное свечение на Уране: ученые в недоумении (фото)Об этом сообщает лаборатория американского космического агентства NASA при Калифорнийском институте технологий в Twitter.

Отмечается, что ночью температура на Марсе может снижаться до -90 градусов по Цельсию.

Как известно, мини-вертолет «Гениальность», был прикреплен к марсоходу «Настойчивость», который с 18 февраля исследует Красную планету.

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Автор: Катерина Шварц