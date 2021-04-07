Летательный аппарат NASA «Гениальность» выдержал первую самостоятельную ночевку на Марсе, выдержав сильные морозы.
Читайте такжеNASA показало странное свечение на Уране: ученые в недоумении (фото)Об этом сообщает лаборатория американского космического агентства NASA при Калифорнийском институте технологий в Twitter.
Отмечается, что ночью температура на Марсе может снижаться до -90 градусов по Цельсию.
Как известно, мини-вертолет «Гениальность», был прикреплен к марсоходу «Настойчивость», который с 18 февраля исследует Красную планету.
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