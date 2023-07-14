Луноход должен приземлиться в районе южного полюса Луны, который представляет особой интерес для ученых.

Индийское космическое агентство успешно запустило ракету, которая должна оставить луноход на южный полюс Луны.

Как сообщает Independent, миссия Chandrayaan-3 с посадочным модулем и вездеходом стартовала в 14:35 по местному времени на борту ракеты LVM3 с главного индийского космодрома Шрихарикота в южном штате Андхра-Прадеш.

Позже Индийская организация космических исследований (ISRO) подтвердила, что космический корабль успешно вышел на запланированную орбиту вокруг Земли. После ряда тщательно спланированных маневров в ближайшие дни ожидается, что аппарат приземлится около южного полюса Луны 23 августа.

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Успешная посадка сделает Индию лишь четвертой страной после США, бывшего Советского Союза и Китая, которая посадит зонд на Луну, и первой, кто сделает это вблизи южного полюса Луны.

Этот регион представляет особый интерес для космических агентств и частных компаний из-за подтвержденного присутствия водяного льда, который может поддерживать потенциальные лунные миссии по добыче полезных ископаемых и лунные базы.

Среди приборов на борту посадочного модуля есть зонд для измерения тепловых свойств поверхности Луны и прибор для измерения лунной сейсмической активности.

Марсоход и посадочный модуль будут проводить дальномерные исследования и анализировать газовую и плазменную среду Луны.

Гранит на Луне

Как сообщал УНИАН, совсем недвно ученые нашли на Луне гранит. Он в изобилии встречается на Земле, но крайне редко - в других частях Солнечной системы.

Обнаружение гранита на Луне свидетеьлствует, как полагают ученые, о наличии вулканов на нашем спутнике, которые мы никогда реньше не видели.

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