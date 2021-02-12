Если удастся согласовать технические моменты, в декабре 2021 года Украина планирует запустить спутник «Сич 2-30 (2-1)» ракетой компании Илона Маска.

Украина выбрала основанную Илоном Маском американскую компанию SpaceX для запуска своего спутника дистанционного зондирования Земли «Сич 2-30 (2-1)».

Об этом рассказал вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский в интервью «Первому Деловому».

«Это иностранная компания, потому что реально у нас есть окно запустить аппарат в декабре с помощью иностранного оператора, которым является в этом случае компания SpaceX, с которой мы сотрудничаем сейчас с точки зрения совместимости аппарата с ракетой-носителем. Думаю, в ближайшее время станет понятно, возможно ли вообще это сделать», — сообщил вице-премьер.

По его словам, такое решение принял президент Владимир Зеленский.

Читайте такжеЕвропейское космическое агентство впервые за 11 лет ищет новых астронавтовКроме того, Уруский отметил, что сам уже побывал в Днепре на КБ «Южное», на заводе Южмаш и проверил реальное состояние космического аппарата.

«Последний раз мы запускали серьезный спутник дистанционного зондирования Земли 10 лет назад. Поэтому действительно это становится выдающимся событием для нас... Сегодня космический аппарат практически готов. Он требует конечного анализа и эксплуатационных проверок, технических проверок готовности его к запуску. Мы сейчас интенсивно работаем с потенциальной компанией, которая предоставляет услуги запуска, потому что это не так просто», — рассказал вице-премьер.

Украинский спутник ДЗЗ «Сич 2-30 (2-1)»: что известно

Спутники дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) нужны для наблюдения за поверхностью планеты с помощью различной аппаратуры. Полученные данные обычно используют для исследования природных ресурсов Земли и решения метеорологических задач.

В декабре 2012 года Украина потеряла связь со своим малогабаритным космическим аппаратом ДЗЗ «Сич-2». Его следующая модификация — «Сич 2-1» уже не первый год разрабатывается в рамках общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины.

В начале февраля Олег Уруский сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил вывести на земную орбиту украинский спутник «Сич 2-30» (бывший 2-1) до конца 2021 года — года тридцатилетия независимости страны.

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Автор: Катерина Комолова