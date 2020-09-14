Илон Маск заявил, что во время следующего тестового запуска прототип космического корабля Starship SN8 запустят на высоту более 18 км.
Читайте такжеSpaceX показала необычное видео запуска и приземления Falcon 9По плану Илона Маска, первый орбитальный полет нового корабля Starship должен состояться уже в следующем году, передает "Новое время". С помощью этого корабля SpaceX собирается отправлять людей на Марс, но пока аппарат находится в разработке, и компания проводит тестовые запуски только его прототипов.
Разные версии Starship еще не поднимались вверх больше, чем на несколько сотен метров. Однако Маск заявил, что в ближайшее время нас ожидает почти полноценный тестовый запуск очередного прототипа.
«SN8 Starship с закрылками и носовым конусом должен быть готов примерно за неделю. Затем должны быть огневые испытания, проверки, полет на высоту 60 000 футов и обратно», - написал Маск в Twitter.
60 тыс. футов или 18,3 км — это еще далеко от границ атмосферы Земли с космическим пространством, но уже на несколько километров выше, чем летают пассажирские авиалайнеры.
До этого прототипы кораблей Starship смогли поднять на высоту в десятки раз ниже, поэтому грядущий тест, который стоит ожидать уже в ближайшую неделю, будет особо важным для SpaceX.
Пару недель назад последний прототип Starship SN6 запустили в южном Техасе. Апарат поднялся в воздух на несколько сотен метров, завис на считанные секунды и сел на посадочные опоры.
Starship SN6 - последний из линейки прототипов, которые использовали в качестве испытательных стендов для создания полностью многоразовой пусковой системы, способной осуществлять миссии в дальний космос.
Эта система будет состоять из полноценного космического корабля Starship высотой 50 м и гигантской ракеты Super Heavy, которая запускает корабль с Земли. По словам Маска, оба корабля будут многоразовыми и, скорее всего, ориентированы на запуски с морской платформы.
Посмотреть следующий испытательный полет нового прототипа Starship можно будет на YouTube-канале SpaceX.
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