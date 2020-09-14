Разные версии Starship еще не поднимались вверх больше, чем на несколько сотен метров. Однако Маск заявил, что в ближайшее время нас ожидает почти полноценный тестовый запуск очередного прототипа.

Илон Маск заявил, что во время следующего тестового запуска прототип космического корабля Starship SN8 запустят на высоту более 18 км.

Читайте такжеSpaceX показала необычное видео запуска и приземления Falcon 9По плану Илона Маска, первый орбитальный полет нового корабля Starship должен состояться уже в следующем году, передает "Новое время". С помощью этого корабля SpaceX собирается отправлять людей на Марс, но пока аппарат находится в разработке, и компания проводит тестовые запуски только его прототипов.

Разные версии Starship еще не поднимались вверх больше, чем на несколько сотен метров. Однако Маск заявил, что в ближайшее время нас ожидает почти полноценный тестовый запуск очередного прототипа.

«SN8 Starship с закрылками и носовым конусом должен быть готов примерно за неделю. Затем должны быть огневые испытания, проверки, полет на высоту 60 000 футов и обратно», - написал Маск в Twitter.

60 тыс. футов или 18,3 км — это еще далеко от границ атмосферы Земли с космическим пространством, но уже на несколько километров выше, чем летают пассажирские авиалайнеры.

До этого прототипы кораблей Starship смогли поднять на высоту в десятки раз ниже, поэтому грядущий тест, который стоит ожидать уже в ближайшую неделю, будет особо важным для SpaceX.

Пару недель назад последний прототип Starship SN6 запустили в южном Техасе. Апарат поднялся в воздух на несколько сотен метров, завис на считанные секунды и сел на посадочные опоры.

Starship SN6 - последний из линейки прототипов, которые использовали в качестве испытательных стендов для создания полностью многоразовой пусковой системы, способной осуществлять миссии в дальний космос.

Эта система будет состоять из полноценного космического корабля Starship высотой 50 м и гигантской ракеты Super Heavy, которая запускает корабль с Земли. По словам Маска, оба корабля будут многоразовыми и, скорее всего, ориентированы на запуски с морской платформы.

Посмотреть следующий испытательный полет нового прототипа Starship можно будет на YouTube-канале SpaceX.

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Автор: УНИАН