Данная галактика находится на расстоянии 65 миллионов световых лет от нас.

Ученым удалось запечатлеть галактику NGC 2217, которая по размеру похожа на наш Млечный Путь.

Снимок был сделан с помощью телескопа Hubble.

По данным ученых, эта спиральная галактика с перемычкой расположена в созвездии Большого Пса примерно в 65 миллионах световых лет от Земли. По размеру она похожа на наш Млечный Путь, ее диаметр составляет 100 тысяч световых лет.

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Множество звезд, которые сосредоточены в центральной части галактики, образуют светящуюся полосу, окруженную набором плотно закрученных спиральных рукавов. Центральная полоса в этих типах галактик играет важную роль в их эволюции, помогая направлять газ от диска в середину галактики. Перенесенный газ и пыль затем либо образуются в новые звезды, либо поступают в сверхмассивную черную дыру в центре галактики.

Сверхмассивные черные дыры, весящие от нескольких сотен до более чем в миллиард раз больше массы нашего Солнца, присутствуют почти во всех крупных галактиках.

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Перевод: Екатерина Лиманская