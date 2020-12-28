Ученым удалось запечатлеть галактику NGC 2217, которая по размеру похожа на наш Млечный Путь.
Снимок был сделан с помощью телескопа Hubble.
По данным ученых, эта спиральная галактика с перемычкой расположена в созвездии Большого Пса примерно в 65 миллионах световых лет от Земли. По размеру она похожа на наш Млечный Путь, ее диаметр составляет 100 тысяч световых лет.
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Множество звезд, которые сосредоточены в центральной части галактики, образуют светящуюся полосу, окруженную набором плотно закрученных спиральных рукавов. Центральная полоса в этих типах галактик играет важную роль в их эволюции, помогая направлять газ от диска в середину галактики. Перенесенный газ и пыль затем либо образуются в новые звезды, либо поступают в сверхмассивную черную дыру в центре галактики.
Сверхмассивные черные дыры, весящие от нескольких сотен до более чем в миллиард раз больше массы нашего Солнца, присутствуют почти во всех крупных галактиках.
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