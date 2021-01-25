фото ESA/Hubble & NASA, L. Stanghellini
Ученым удалось сфотографировать планетарную туманность ESO 455-10, которая расположена в созвездии Скорпиона.
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Снимок был сделан с помощью телескопа Hubble и опубликован на сайте обсерватории.
Сплюснутые оболочки придают этой планетарной туманности уникальный вид.
Считается, что планетарные туманности имеют решающее значение для обогащения галактики, поскольку они распределяют свои элементы в межзвездную среду, которая со временем сформирует следующее поколение звезд.
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