Ученые с помощью телескопа Hubble сфотографировали таинственные лучи, которые испускает далекая галактика IC 5063.
Снимок был опубликован на сайте обсерватории Хаббла.
Как сообщается, эта галактика находится в 156 миллионах световых лет от Земли.
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Астрономы проследили лучи до ядра галактики, в котором находится активная сверхмассивная черная дыра.
Черная дыра питается падающим в нее материалом и производит мощный поток света из перегретого газа.
Хотя исследователи разработали несколько правдоподобных теорий светового шоу, наиболее интригующая идея предполагает, что тени отбрасываются в космос внутренним трубчатым кольцом или кольцом пыли, которая окружает черную дыру.
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