По непонятным пока для ученых причинам, галактика отбрасывает тени.

Ученые с помощью телескопа Hubble сфотографировали таинственные лучи, которые испускает далекая галактика IC 5063.

Снимок был опубликован на сайте обсерватории Хаббла.

Как сообщается, эта галактика находится в 156 миллионах световых лет от Земли.

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Астрономы проследили лучи до ядра галактики, в котором находится активная сверхмассивная черная дыра.

Черная дыра питается падающим в нее материалом и производит мощный поток света из перегретого газа.

Хотя исследователи разработали несколько правдоподобных теорий светового шоу, наиболее интригующая идея предполагает, что тени отбрасываются в космос внутренним трубчатым кольцом или кольцом пыли, которая окружает черную дыру.

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Перевод: Екатерина Лиманская