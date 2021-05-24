На сверхчетком фото видны хрупкие структуры газа и пыли в галактике.

Ученые сделали снимок прекрасной галактики NGC 5037, которая находится в созвездии Девы и была впервые задокументирована Уильямом Гершелем в 1785 году.

Снимок был сделан с помощью телескопа Hubble.

По данным астрономов, эта невероятно красивая галактика находится на расстоянии в 150 миллионов световых лет от Земли. Однако на фото можно рассмотреть хрупкие структуры газа и пыли в галактике с необычайной детализацией. Это стало возможным благодаря широкоугольной камере Хаббла.

WFC3 - очень универсальная камера, так как она может улавливать ультрафиолетовый, видимый и инфракрасный свет, тем самым предоставляя обширную информацию об объектах.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская