Ученым удалось получить четкое и детальное изображение туманности Вуаль из созвездия Лебедь.
Снимок был сделан с помощью телескопа Hubble.
Ученые применили новые методы обработки фото, позволяющие выявить мельчайшие детали тонких газовых "нитей" туманности. Чтобы создать это красочное изображение, понадобилось 5 различных фильтров.
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Как сообщается, туманность Вуаль находится примерно в 2100 световых годах от Земли в созвездии Лебедя, что делает ее относительно близким соседом с астрономической точки зрения.
На этом снимке была запечатлена только небольшая часть туманности.
Туманность Вуаль - это видимая часть близлежащей Петли Лебедя, остатка сверхновой, образовавшегося примерно 10 000 лет назад в результате смерти массивной звезды. Звезда-прародительница туманности Вуаль, которая была в 20 раз больше Солнца, жила быстро и умерла молодой, закончив свою жизнь катастрофическим выбросом энергии. Ударные волны и обломки сверхновой создали тонкий узор ионизированного газа в туманности Вуаль, создавая удивительную астрономическую красоту.
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