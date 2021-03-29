Эта туманность находится в созвездии Лебедя примерно в 2100 световых годах от Земли.

Ученым удалось получить четкое и детальное изображение туманности Вуаль из созвездия Лебедь.

Снимок был сделан с помощью телескопа Hubble.

Ученые применили новые методы обработки фото, позволяющие выявить мельчайшие детали тонких газовых "нитей" туманности. Чтобы создать это красочное изображение, понадобилось 5 различных фильтров.

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Как сообщается, туманность Вуаль находится примерно в 2100 световых годах от Земли в созвездии Лебедя, что делает ее относительно близким соседом с астрономической точки зрения.

На этом снимке была запечатлена только небольшая часть туманности.

Туманность Вуаль - это видимая часть близлежащей Петли Лебедя, остатка сверхновой, образовавшегося примерно 10 000 лет назад в результате смерти массивной звезды. Звезда-прародительница туманности Вуаль, которая была в 20 раз больше Солнца, жила быстро и умерла молодой, закончив свою жизнь катастрофическим выбросом энергии. Ударные волны и обломки сверхновой создали тонкий узор ионизированного газа в туманности Вуаль, создавая удивительную астрономическую красоту.

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Автор: Екатерина Лиманская