Ученые сделали снимок огромной галактики в созвездии Жирафа.

Ученые с помощью телескопа Hubble сделали снимок типичной галактики NGC 2336.

Фото было опубликовано на сайте обсерватории.

По словам ученых, эта спиральная галактика с перемычкой простирается на 200000 световых лет примерно в 100 миллионах световых лет от нас в северном созвездии Жирафа.

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Ее спиральные рукава сверкают молодыми звездами, которые на снимке представлены в синем цвете. А в более красной центральной части галактики преобладают более старые звезды.

NGC 2336 была обнаружена в 1876 году немецким астрономом Вильгельмом Темпелем с помощью 28-сантиметрового телескопа. Это же изображение Хаббла намного лучше, чем то, что было бы у Темпеля - главное зеркало Хаббла 2,4 метра в поперечнике, что почти в десять раз больше размера телескопа, который использовал Темпель.

Как сообщается, в 1987 году в NGC 2336 возникла сверхновая типа Ia, единственная наблюдаемая сверхновая в галактике с момента ее открытия 111 годами ранее.

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Автор: Екатерина Лиманская