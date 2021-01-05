Эта галактика расположена в 25 миллионах световых лет от нас.

Космический телескоп Хаббл сфотографировал галактику, от красоты которой захватывает дух.

Снимок был опубликован на сайте обсерватории Hubble.

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Галактика под названием NGC 6946 просто впечатляющая. Только за последнее столетие в ней было зарегистрировано 10 сверхновых. Из-за этого галактика получила прозвище "Галактика Фейерверк". Для сравнения, наш Млечный Путь дает в среднем всего 1-2 сверхновых за столетие.

Мы можем восхищаться NGC 6946, поскольку это галактика, обращенная лицом к нам, а не со стороны "ребра". Галактика Фейерверк известна своей исключительно высокой скоростью звездообразования.

Она находится на расстоянии 25,2 миллиона световых лет от нас, на границе северных созвездий Цефея и Лебедя.

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Перевод: Екатерина Лиманская