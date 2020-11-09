Ученым удалось изучить далекую галактику, которую заметили благодаря эффекту линзирования.
Снимок галактики LRG-3-817 удалось получить с помощью космического телескопа Hubble.
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Галактика, изображение которой искажено эффектами гравитационного линзирования, выглядит как длинная дуга слева от центрального скопления галактик.
Что такое гравитационное линзирование
Гравитационное линзирование происходит, когда между Землей и удаленным источником света находится большое количество материи, например скопление галактик. Поскольку пространство искажается массивными объектами, свет от удаленного объекта изгибается, когда он движется к нам, и мы видим его искаженное изображение. Этот эффект был впервые предсказан общей теорией относительности Эйнштейна.
Важным следствием искажения линз является увеличение, позволяющее нам наблюдать объекты, которые в противном случае были бы слишком далеко и слишком тусклыми, чтобы их можно было увидеть.
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