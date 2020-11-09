Ученые благодаря эффекту гравитационного линзирования обнаружили далекую галактику.

Ученым удалось изучить далекую галактику, которую заметили благодаря эффекту линзирования.

Снимок галактики LRG-3-817 удалось получить с помощью космического телескопа Hubble.

Читайте такжеУникальное явление: ученые показали последствия столкновения двух галактик (фото)

Галактика, изображение которой искажено эффектами гравитационного линзирования, выглядит как длинная дуга слева от центрального скопления галактик.

Что такое гравитационное линзирование

Гравитационное линзирование происходит, когда между Землей и удаленным источником света находится большое количество материи, например скопление галактик. Поскольку пространство искажается массивными объектами, свет от удаленного объекта изгибается, когда он движется к нам, и мы видим его искаженное изображение. Этот эффект был впервые предсказан общей теорией относительности Эйнштейна.

Важным следствием искажения линз является увеличение, позволяющее нам наблюдать объекты, которые в противном случае были бы слишком далеко и слишком тусклыми, чтобы их можно было увидеть.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская