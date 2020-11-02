До этого пользователи могли только размыть фон.

В сервисе видеоконференций Google Meet появилась возможность настраивать свой фон. Данная функция давно имеется в популярном сервисе Zoom и у ряда его конкурентов.

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До этого пользователи могли только размыть фон, а теперь можно заменить его полностью, установив собственную картинку или выбрав из предложенных вариантов. Дополнительных расширений для этого не потребуется.

Первое время функция доступна только Chrome для macOS и Windows, а также Chrome OS. В Google Meet для Android и iOS поддержка появится «вскоре».

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Автор: УНИАН