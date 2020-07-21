Белые медведи могут вымереть до 2100 года

Льда, на котором медведи могут охотиться, становится все меньше из-за глобального потепления.

Белые медведи полностью исчезнут к концу века, если выбросы парниковых газов будут происходить в таких объемах, как сегодня.

Как пишет Newsweek, сегодня эти животные обитают на территории пяти стран вблизи Арктики: в США, Канаде, России, Гренландии и Норвегии. Но глобальное потепление приводит к сокращению количества льда на Северном Полюсе. Поэтому белые медведи теряют ареолы своего проживания и перебираются на сушу, где им не хватает продовольствия.

Белые медведи способны охотиться только с поверхность морского льда. На континенте нет такой пищи, которая могла бы дать животным нужное количество калорий. Но теплые температуры сокращают периоды, в течение которых медведи могут охотиться и запасаться жирами.

"Продолжительность времени, в течение которого они могут недоедать, зависит от того, насколько толстыми медведи смогут стать за все более короткие периоды. Поэтому все дело в балансе энергии", - пояснил один из авторов нового исследования Стивен Амстрап по организации Polar Bears International.

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Он добавил, что в 2010 году вместе с коллегами прогнозировал потерю двух третей популяции белых медведей на Земле до середины века. Но, как оказалось, эти прогнозы были слишком оптимистичными.

"Мы знаем, что за несколько десятилетий глобальные температуры перевалят за те, с которыми белые медведи имели дело за всю историю своей эволюции. Это означает, что к концу века мы можем оказаться в мире без белых медведей", - сказал Амстрап.

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