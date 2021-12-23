Геомагнитная буря может негативно влиять на наше самочувствие.

Специалисті солнечных лабораторий ежедневно наблюдают за солнечной активностью. Некоторые даты отличаются большими выбросами солнечной энергии. В такие дни фиксируют магнитные бури - опасный период для метеозависимых и хронически больных людей.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Магнитные бури в январе: опасные даты

Повышенную солнечную активность прогнозируют в пятницу 24 декабря и во вторник 28 декабря. Эти бури будут несильными, но отразятся на здоровье метеозависимых людей.

Ученые также сделали почасовой прогноз на ближайшие три дня. Самым опасным периодом 24 декабря будет время с полуночи до обеда. В этот период ожидается самая высокая солнечная активность.

Влияние магнитных бурь на здоровье

В период магнитных бурь возможны следующие симптомы: головная боль, головокружение, тошнота, боль в спине и суставах, сонливость, усталость, скачки артериального давления. Особенно уязвимы к магнитным бурям метеозависимые, пожилые и беременные.

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бурь, нужно следовать несложным правилам.

Принимайте контрастный душ перед сном. Откажитесь от жирной, жареной, острой пищи. Ограничьте употребление кофе, энергетиков и алкоголя. Пейте больше травяного чая. Проводите больше времени на свежем воздухе. Постарайтесь засыпать и просыпаться в одно и то же время.

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