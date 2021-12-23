Специалисті солнечных лабораторий ежедневно наблюдают за солнечной активностью. Некоторые даты отличаются большими выбросами солнечной энергии. В такие дни фиксируют магнитные бури - опасный период для метеозависимых и хронически больных людей.
Что такое магнитная буря?
Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.
Магнитные бури в январе: опасные даты
Повышенную солнечную активность прогнозируют в пятницу 24 декабря и во вторник 28 декабря. Эти бури будут несильными, но отразятся на здоровье метеозависимых людей.
Ученые также сделали почасовой прогноз на ближайшие три дня. Самым опасным периодом 24 декабря будет время с полуночи до обеда. В этот период ожидается самая высокая солнечная активность.
Влияние магнитных бурь на здоровье
В период магнитных бурь возможны следующие симптомы: головная боль, головокружение, тошнота, боль в спине и суставах, сонливость, усталость, скачки артериального давления. Особенно уязвимы к магнитным бурям метеозависимые, пожилые и беременные.
Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бурь, нужно следовать несложным правилам.
- Принимайте контрастный душ перед сном.
- Откажитесь от жирной, жареной, острой пищи.
- Ограничьте употребление кофе, энергетиков и алкоголя. Пейте больше травяного чая.
- Проводите больше времени на свежем воздухе.
- Постарайтесь засыпать и просыпаться в одно и то же время.