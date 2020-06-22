Футурист Алина Баженова: Бояться нужно не роботов, а людей. Алгоритмы искусственного интеллекта контролирует человек

Не так давно Microsoft начал увольнять новостных редакторов и заменять их искусственным интеллектом. Предсказуем ли такой ход событий для вас, футуриста?

Да, ведь замена человека происходит на многих уровнях. Важно понимать мотивы компаний, которые идут на это. Распространено мнение, что людей заменяют на роботов, потому что это дешевле. Это не так. Как правило, технологии на старте обходятся намного дороже, чем фонд заработной платы работников. Но компании осознанно идут на эту инвестицию, чтобы сделать качественный рывок, конкурировать с другими и зарабатывать.

Например, новостные редакторы имеют определенную скорость поиска и подготовки информации. Автоматизация позволит получить большие результаты – в кратчайшие сроки находить и проверять информацию на достоверность, проверять на дубли, переписывать, отслеживать отклики.

А в Украине скоро новостных редакторов начнут заменять роботами?

Первые в вопросах автоматизации — США и Китай. Подтягивается Европа. Украина придет к этому позже, в нашей стране речи быть не может о массовой автоматизации еще лет пять-семь.

Влияют на это три фактора. Первое – стоимость технологий. Как правило, у нашего бизнеса нет на них средств. Второе – нет сотрудников, умеющих обслуживать такие программные обеспечения. Мало специалистов смогут переписать алгоритмы, если что-то пойдет не так. Третье и главное – психологическая неготовность людей пользоваться технологиями. Например, уже полтора года в медицине существует робот-медсестра для забора крови. Но много пациентов отказываются даже от такой простейшей медицинской манипуляции с помощью робота.

Говоря о рывке в области искусственного интеллекта, многие вспоминают о роботе Софии. Да, она улыбается в ответ на комплименты и может расстроиться, услышав про смерть кошки. Но, по факту, это топовая версия секс-игрушки. Глобально функционала не выполняет. А вот процессы распознавания лиц, текстов, голосов, дроны, автоматизированные такси, автоматы по производству еды и напитков — это технологии искусственного интеллекта.

Люди каких профессий рискуют остаться без работы в ближайшие лет десять из-за искусственного интеллекта?

Быстрее всего роботизация произойдет в сфере производства, промышленных секторов. Ведь роботы сильнее и выносливее людей, не болеют, не пропускают работу. Кроме того, законы об охране труда постоянно усиливаются. Компаниям все сложнее достигать желаемых результатов производства, соблюдая все нормы. Сложно устоять и не перейти на роботов.

Из-за перехода в интернет-магазины столкнулись с сокращениями люди, занятые в розничной торговле. Около года у Amason успешно работают супермаркеты без кассиров. Естественно, опыт будут перенимать другие сети, и в нашу страну это тоже придет.

С роботизацией столкнется сфера HoReCa, где также задействовано большое количество людей. Подготовка продуктов питания (полуфабрикатов), клининг, сортировка постельного белья – в США эти процессы будут автоматизированы в ближайшие годы.

Какие навыки будущего посоветуете людям приобретать сегодня?

Цените свои hard skills, но качайте soft skills. Hard skills – это конкретные профессиональные навыки и опыт. Soft skills – это личностные навыки (коммуникабельность, умение учиться).

Мир HR-ов переходит на soft skills, ведь полученные когда-то знания теряют актуальность. А если у человека нет навыка учиться и критически мыслить, работать с ним в долгую невозможно. Выбирая между сотрудником с опытом, который говорит: «Я так делал всегда». И зеленым новичком: «Понятия не имею, но мне нужно всего два месяца, чтобы разобраться». Выберут второго.

Ключевые soft skills, которые будут пользоваться спросом – это умение обучаться, управление эмоциями (держать себя в руках), коммуницировать в разношерстном обществе (в одном коллективе могут быть люди разных поколений, религий и т.п). Важно управление изменениями. Не только быть к ним готовым, а уметь мониторить, что происходит и почему, что с этим делать.

Когнитивная гибкость — это когда человек умеет одновременно мыслить в разных плоскостях. Раньше маркетолог, создавая товар или услугу, думал о потребностях клиента. Сейчас нужно думать о клиентах, как продукция влияет на репутацию компании, о мусоре, который остается после, о партнерах и конкурентах.

Самое мое любимое — творческое мышление. Так или иначе связанные с творчеством профессии будут востребованными и высокооплачиваемыми. Я говорю не только про умение, условно, рисовать (хотя это тоже). А умении креативно мыслить, создавать что-то. К творческому мышлению нужно относиться, как к важному навыку, и развивать его.

Что стоит считать главным плюсом роботизации, выгодным для человека?

Еще раз скажу про безопасность. Роботы с меньшей вероятностью допускают ошибки по халатности или незнанию. Например, в медицинском секторе роботы могут практически к нулю свести постановку неправильных диагнозов. Никто не уменьшает значимость опыта и квалификации специалиста, но использование технологий искусственного интеллекта станет нормой, которую пациенты сами будут требовать от врачей. Специалисты, которые будут это игнорировать, станут невостребованными. Как сейчас, например, попытка поставить диагноз без анализов выглядит для нас дикостью.

Но главный плюс в том, что большой процент занятых в физическом труде людей смогут перейти в интеллектуальный, эмоциональный. Мне кажется странным, что единственное существо на Земле, способное мыслить логически и рационально, продолжает работать физически. Мы должны работать своим умом, душой, если хотите.

Чтобы бы вы сказали тем, кто боится самостоятельности искусственного интеллекта?

Бояться нужно не роботов, а людей. Есть ряд сумасшедших ученых, мечтающих создать нечто самостоятельное, но ничего не получается. На данный момент нет ни единого алгоритма искусственного интеллекта или робота, который не контролирует человек. Единственное, что несет угрозу планете и человечеству — само человечество.

Какие сферы трудовой занятости можно считать относительно безопасными в ближайшие лет десять (в плане того, что здесь роботы людей не заменят)?

Связанные с эмоциональным ресурсом и мыслительными процессами. Например, в ближайшие десять лет появится порядка двадцати профессий в сфере психологии. Адаптационный психолог, подростковый, психолог корпоративной этики, фармакопсихолог с чемоданчиком таблеток.

Безопасной является сфера маркетинга, которая сейчас смещается в изучение теории поколений и понимания природы человека. Не столь важно, знает ли маркетолог, как настраивать таргет. Ведь это автоматизированный процесс. Куда важнее понимать, для кого его настроить.

Что вы скажите о программировании? Есть мнение, что это тоже надежная сфера занятости для будущего.

Да, ведь программирование разрабатывает технологии роботизации. Но программисту нужно будет постоянно переучиваться и развиваться. Вообще, занятые карьерой люди будут вынуждены уделять больше времени образованию. Чтобы, как минимум, оставаться на прежнем месте.

Читала, что в относительной безопасности квалифицированные рабочие, электрики, сантехники. Мол, пройдет много времени, прежде, чем мы получим робота, вроде C3PO из Star Wars, чтобы выполнять эту работу лучше.

Да, такой робот появится не скоро и будет стоить дорого. Сейчас действительно растет новый пласт экономики – рынок персональных услуг. Ведь, несмотря на роботизацию, человек не будет работать меньше. А у занятого карьерой человека физически не будет времени заниматься бытом. Поэтому вырастет значимость монопрофессий – специалистов узких сфер, которые помогут карьеристам обеспечить их жизнедеятельность (бытовой обслуживающий персонал, сотрудники бьюти-сферы и т.д.). Эти профессии будут востребованы, и в них можно будет достаточно хорошо зарабатывать.

По мнению футуриста Мартина Форда, вспышка коронавируса ускорит процесс замены роботами людей. Что об этом думаете?

Это так. Но я не согласна с заявлениями, что коронавирус изменил мир и создал тренды. Он просто стал ускорителем для трендов, которые двигались до него. К примеру, рынок онлайн-образования уже был сильным и стремительно рос. Коронавирус его ускорил, будто бы предоставил волшебную ракету. Ведь в онлайн-образование перешла даже государственная школа — один из самых консервативных сегментов в Галактике (смеется).

Пандемия также напомнила многим об иллюзии стабильности. Сегодня никто не знает, что будет завтра. Вам стало сложнее прогнозировать?

Прогнозировать сложно последние лет сто, и нет оснований полагать, что в дальнейшем все будет ясно и стабильно. Но в этом всем я вижу хорошую новость. Первая — больше не нужна справляться с этим самостоятельно. Есть огромное количество специалистов, которые могут помочь. Те же адаптационные психологи, коучи, программы по медитации, фокусировке.

Один из самых сильных трендов сейчас — тренд на осознанность. И это еще одна хорошая новость. Люди намного больше думают о том, как устроен мир, кто они в это мире. Благодаря осознанности, на какие-то вещи научимся смотреть легче.

Тяжелее всего придется поколению беби-бумеров (люди старше 54-х лет), ведь им сложнее адаптироваться. А вот поколение Х (от 35-ти до 54-лет) адаптируется достаточно хорошо, у них вся жизнь — бесконечная революция и кризис. Самая большая доля работающего населения — поколение миллениалов (люди в возрасте от 20-ти до 35-ти лет), в принципе, находятся в постоянном поиске себя. Самый большой страх миллениала — не реализовать свое предназначение, не работать по своей ключевой компетенции.

То есть, люди в будущем тоже будут переживать экзистенциальный кризис, столкнувшись с трудностями найти себе место в новом обществе?

Да, нам все чаще нужно будет искать место под солнцем. Но мы обрели невероятное количество инструментов для этого. Например, раньше поэты должны были выпускать сборники, самостоятельно оплачивать их печать, устраивать авторские вечера, чтобы реализоваться. Современный поэт может снять видео в IGTV и на следующее утро проснуться популярным.

А сколько сейчас онлайн-курсов для развития навыков, для получения образования, которое позволяет сразу же зарабатывать? Более того, достаточно написать один пост в фейсбуке о своей новой деятельности, чтобы практически сразу же начать зарабатывать. Это же чудо!

Ирина Шевченко