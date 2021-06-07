Компания признала продвижение собственных сервисов в ущерб конкурентам и обещает откорректировать механизм работы.

Французская антимонопольная служба решила оштрафовать Google на 220 млн евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке онлайн-рекламы.

В сообщении на сайте органа говорится, что компания, занимающая доминирующее положение, а значит, несущая особую ответственность, предоставляла "преференциальный режим своим запатентованным технологиям, предлагаемым под брендом Google Ad Manager" по продаже и размещению рекламы в ущерб конкурентам.

Жалобу о недобросовестной конкуренции подали News Corp, Le Figaro и Rossel La Voix. Google не стала отрицать факты и решила воспользоваться процедурой урегулирования. Власти удовлетворили просьбу компании.

В частности, Google предложила обязаться улучшить взаимодействие сервисов Google Ad Manager со сторонними рекламными платформами для продажи рекламных площадей. Регулятор поддержал это предложение и сделал обязательным к выполнению.

"Решение о санкционных мерах в отношении Google имеет особое значение, поскольку это первое в мире решение, анализирующее сложные алгоритмические процессы аукционов, посредством которых отображается реклама в интернете", - отметила глава антимонопольного управления Франции Изабель де Сильва.

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Перевод: Катерина Комолова