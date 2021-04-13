Обновление получили смартфоны, представленные осенью 2020 года, а также более старые модели.

Корпорация Apple обновила компонент Secure Storage, который хранит биометрические данные пользователей смартфонов компании.

Читайте такжеSiri назвала дату презентации AppleИзменениям подверглись процессоры A12, A13 и S5. Обновление получили смартфоны, представленные осенью 2020 года, а также более старые модели.

Secure Storage второго поколения делает невозможным узнать код доступа пользователя с помощью сторонних попыток разблокировки. При превышении лимита в десять попыток ввода пароля данные, защищенные паролем, безвозвратно удаляются, сообщает kommersant.

Эта мера предпринята для защиты от специальных программ взлома паролей, например, GrayKey. Они пытаются взломать смартфон путем бесконечного перебора паролей и используют уязвимости, чтобы для этого было бесконечное число попыток.

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Автор: Ирина Погорелая