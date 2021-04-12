Компания Apple может выпустить устройства для умного дома, которые объединят мультимедийную приставку, аудиоколонку и голосового помощника.
Читайте такжеBloomberg узнал о проблемах Apple с выпуском нового iPad ProКак сообщает Bloomberg, в компании ведут работу над двумя проектами. Первый из них — мультимедийная приставка, в которой объединят возможности Apple TV и колонки Apple HomePod. Устройство позволит воспроизводить видео и музыку, запускать игры, а также управлять элементами умного дома с помощью голосового помощника Siri.
Также в Apple изучают возможность создания конкурента умному дисплею Amazon Echo Show 5. В нем объединены контроль умного дома, аудиоколонка и экран для просмотра контента и видеосвязи. Якобы в планах Apple сделать акустическую систему премиального уровня, дополненную iPad.
Обе приставки будут поддерживать HomeKit, что позволит интегрировать их в существующую экосистему Apple. Но пока, как подчеркивает Bloomberg, не принято окончательного решения ни по одному из устройств, передает kommersant.
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