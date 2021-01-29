Главное изменение состоит в том, что начиная со следующего обновления iOS 14, пользователи смогут сами решать, дают ли они разрешение на отслеживание некоторых их данных в интересах рекламодателей.

Корпорация Apple представила обновление политики конфиденциальности, которое дает пользователям больше возможностей решать, как используются их личные данные.

Читайте такжеApple работает над бюджетной версией AirPods MaxЭто давно ожидаемое обновление, оно должно было быть выпущено еще в сентябре 2020 года, когда Apple представила новую версию своей мобильной ОС — iOS 14, но было перенесено.

Главное изменение состоит в том, что начиная со следующего обновления iOS 14, которое должно выйти весной, пользователи смогут сами решать, дают ли они разрешение на отслеживание некоторых их данных в интересах рекламодателей. Речь идет о так называемом идентификаторе для рекламодателей (IDFA) — уникальном идентификационном номере, присваиваемом гаджетам Apple и помогающем, например, в выдаче пользователям контекстной рекламы. До сих пор сторонние разработчики и рекламодатели могли свободно получать доступ к IDFA и тем самым отслеживать активность конкретного пользователя, используя это при предложении ему таргетированной рекламы. Теперь пользователь будет сам выбирать, готов ли он дать тем или иным третьим сторонам доступ к IDFA — при попытке приложения использовать этот идентификатор пользователь будет получать уведомление, после чего он должен дать согласие на это или отказаться, передает kommersant.

Организации, занимающиеся защитой прав потребителей и вопросами конфиденциальности, давно называют такую практику передачи IDFA незаконной. Предполагается, что после обновления большинство пользователей откажется передавать данные об IDFA третьим сторонам: как следует из опроса компании Tap Research, 85% пользователей заявили, что они не стали бы давать приложениям возможность отслеживания, если бы было можно выбирать.

Apple объявила о намерении изменить политику конфиденциальности еще прошлым летом, и уже тогда это вызвало недовольство Facebook, для которой реклама является одним из основных источников дохода. Глава Facebook Марк Цукерберг заявлял ранее, что вводимое Apple изменение «угрожает персонализированной рекламе, на которую полагаются миллионы представителей малого бизнеса в поиске своих потребителей и в достижении их внимания. На этой неделе Цукерберг снова заявил, что обновление может ухудшить доходы компании в первом квартале, и обвинил Apple в злоупотреблении доминирующим положением. Другой технологический гигант, также получающий от цифровой рекламы значительную часть дохода, компания Google уже заявила, что она больше не будет использовать данные IDFA.

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Автор: УНИАН