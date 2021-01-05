Электронный билет перенесен в новое приложение – "Киев Цифровой".

Мобильное приложение Kyiv Smart City перестало работать, а электронный билет перенесен в новое приложение – "Киев Цифровой".

Читайте такжеСтало известно, сколько людей встретили Новый год в киевском метроОб этом сообщил глава комитета Smart City общественного совета в Министерстве цифровой трансформации Украины Юрий Назаров на своей странице в Facebook.

"Приложение Kyiv Smart City больше не работает. Для нас это стало такой же неожиданностью, как и для всех киевлян. Мы также узнали об этом из новостей. Наша команда не имеет никакого отношения к разработке и реализации нового приложения "Киев Цифровой", но мы не могли не заметить сходство в дизайне и интерфейсе между ними", - написал он.

При этом он отметил, что команда Smart City продолжает разрабатывать новые и улучшать уже запущенные сервисы не только для Киева, но и для всех городов Украины.

Переход транспорта в столице на е-билет

Сначала 2019 года в рамках внедрения системы электронного билета в наземном транспорте Киева с помощью валидаторов начали фиксировать проезд льготников - владельцев «Карточки киевлянина».

В феврале проезд в любом виде общественного транспорта столицы уже можно было оплатить с помощью единого электронного билета (Kyiv Smart Card).

Власти столицы планировали полный переход транспорта на е-билет с 1 ноября 2019 года, однако перенесли этот срок на 1 апреля 2020 года, затем на 1 января 2021 года а в конце декабря 2020 года перенесли еще раз - на 1 июля 2021 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцкий