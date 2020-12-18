ученые смогли обнаружить всплеск излучения от звездной системы, содержащей так называемый горячий Юпитер.

С помощью радиотелескопа астрономы впервые зафиксировали радиосигнал от экзопланеты, которая вращается вокруг звезды в созвездии Волопаса.

Американские астрономы уверяют, что с этим открытием сделали первые шаги к использованию пиков радиоизлучения для раскрытия новых экзопланетных загадок, передает НВ.

"Наблюдение за полярным сиянием планеты - наиболее многообещающий метод обнаружения экзопланетных магнитных полей", - пояснил астроном Корнельского университета Джейк Тернер и его коллеги.

Когда звездный ветер - заряженные частицы, исходящие от звезды-хозяина, - попадает в магнитное поле планеты, изменение их скорости может быть обнаружено как поразительные изменения в радиоизлучении, статистически описываемые как "скачкообразные".

Собственное магнитное поле Земли трепещет и пищит, как инопланетные птицы, направляя солнечный ветер. Мы также слышали подобные крики с других планет нашей Солнечной системы.

Конечно, чтобы обнаружить шепот таких радиосигналов, исходящих от экзопланеты, ученым сначала нужен способ выйти за пределы всего шума с Земли и других мест. Несколько лет назад для этого команда разработала конвейерную программу BOREALIS.

Уже было несколько предварительных обнаружений новых планет с использованием этого радиоизлучения, в том числе в начале этого года, когда астрономы связали радиоволновую активность с взаимодействием между магнитным полем звезды GJ 1151 и потенциальной планетой размером с Землю. Но все это еще предстоит подтвердить дальнейшими радионаблюдениями.

Теперь же, используя радиотелескоп LOFAR в Нидерландах, ученые смогли обнаружить всплеск излучения от звездной системы, содержащей так называемый горячий Юпитер - гигантский газовый гигант, который близок к тому, чтобы стать звездой.

Читайте такжеУченые обнаружили новую планету с помощью радиосигнала

Обнаруженный ими сигнал является слабым, и его еще нужно проверить с помощью других низкочастотных телескопов, прежде чем исследователи смогут подтвердить истинное происхождение обнаруженных радиоизлучений.

"Мы не можем исключить звездные вспышки как источник выбросов", - предупреждают исследователи, но вероятность выбросов с планеты остается большой.

Если другие телескопы, такие как LOFAR-LBA и NenuFAR, смогут подтвердить эти выводы, такие обнаружения радиоизлучения от экзопланет откроют новую захватывающую область исследований, предоставляя нам потенциальный способ заглянуть дальше в инопланетные миры.

Экзопланета, или внесолнечная планета, - планета, находящаяся вне Солнечной системы.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН