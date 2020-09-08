В одном из египетских некрополей нашли тайник с деревянными гробами, которые оставались запечатанными 2 500 лет.

Египетские власти обнаружили 13 полностью запечатанных гробов возрастом 2500 лет.

Об этом сообщает Science Alert.

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По данным издания, в пустынном некрополе Саккара в Египте был обнаружен необычный тайник, содержащий по меньшей мере 13 деревянных гробов.

Что делает эти гробы такими особенными среди тысяч погребенных в гробнице, так это то, что они оставались нетронутыми в течение тысячелетий.

Как сообщается, гробы были найдены в могильной шахте на глубине 11 метров под землей, сложенные друг на друга. Они настолько хорошо сохранились, что даже некоторые краски, нанесенные на дерево, остались нетронутыми. Первоначальный анализ показал, что гробы, вероятно, были запечатаны с момента их захоронения.

Внутри могильной шахты также были обнаружены три запечатанные ниши. Министр Халед Аль-Анани сказал, что, скорее всего, в шахте есть еще необнаруженные гробы.

Имена и личности людей, похороненных здесь, еще предстоит выяснить. Но, поскольку раскопки на этом месте продолжаются, ожидается, что вскоре эта информация будет открыта.

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Перевод: Екатерина Лиманская