Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Четверо граждан Восточной Европы признали свое участие в кибератаках на финансовые учреждения в США в период с 2008 по 2015 годы.

Об этом говорится в сообщении Минфина США.

Читайте такжеБританская компания выпустила программу для изменения мимики актеров кино под дубляжГраждане России Александр Гричишкин и Андрей Скорцов в паре с двумя гражданами Литвы Александром Скородумовым и Павлом Стасси арендовали IP-адреса, серверы и домены для клиентов-киберпреступников, которые использовали эту техническую инфраструктуру для распространения вредоносных программ. Хакеры получали доступ к компьютерам жертв, формировали сети ботов, воровали банковские учетные данные для дальнейшего мошенничества.

Вредоносные программы Zeus, SpyEye, Citadel и Blackhole Exploit Kit в период с 2009 по 2015 годы постоянно атаковали американские компании и финансовые структуры.

Обвиняемые помогали своим клиентам маскироваться от правоохранительных органов и беспрепятственно продолжать свои преступления.

Гричишкин и Скорцов были учредителями организации и владели ею. Скворцов отвечал за маркетинг преступного бизнеса и контактировал с клиентами, а Гричишкин был повседневным руководителем организации и управлял персоналом.

Скородумов был одним из ведущих системных администраторов, а иногда даже единственным сисадмином. Он настраивал и управлял доменами и IP-адресами клиентов, помогал клиентам оптимизировать вредоносные программы и сети ботов. Стасси выполнял различные административные задачи, такие как онлайн-маркетинг и использование украденной или ложной личной информации для регистрации веб-хостингов или финансовых отчетов.

Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.

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Автор: Яна Ставская